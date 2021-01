Il reste peu de choses au Dr Michael Morbius pour atteindre le grand écran avec son propre film, cependant, Sony Pictures semble déjà prévoir que sa suite s’adresse à un public spécifique, car il a été informé cette semaine que “ Morbius 2 ” serait Classification R ou comme elle est connue dans d’autres pays sous le nom de classification C.

Il a été récemment rapporté que le protagoniste dudit film, Jared Leto, était en conversation avec Sony pour signer un contrat pour faire une trilogie de ce personnage de Marvel, malgré le fait que l’action en direct n’ait pas encore atteint les salles en raison du fait que le La pandémie de Covid-19 a retardé son lancement à 2020.

Maintenant, Sony revient à anticiper car selon un rapport du journaliste Daniel Richtman, «Morbius 2» serait noté R, c’est-à-dire uniquement pour les personnes de plus de 18 ans. Cela ferait partie d’un plan développé par ces studios pour créer des longs métrages Spider-Verse avec des thèmes plus matures et plus sombres, selon un rapport de We Got This Covered.

Donc parmi les longs métrages qu’ils envisagent de développer avec ce format en plus de la suite de ‘Morbius’, ils seraient ‘Venom 3’ et les spin-offs de Carnage et Kraven le chasseur, tandis que la saga Spider-Man avec Tom Holland continuerait de se concentrer sur un public de tous âges.

Ce n’est pas la première fois qu’une adaptation du genre des super-héros est classée R, il suffit de se souvenir de ‘Deadpool’, ‘Logan’ et ‘Joker’, qui ont non seulement été bien accueillis par les téléspectateurs mais ont également eu un succès au box-office millionnaire, certains titres ont même reçu des récompenses comme un Oscar.

Bien que tout ce qui précède soit confirmé, “ Morbius ” sortira en salles le 19 mars 2021 et présentera des performances de Leto, Matt Smith, Adria Arjona et Tyrese Gibson, sous la direction de Daniel Espinosa qui a réalisé le film “ Life ” .