L’histoire de Wit Studio Oui L’attaque des Titans l’un ne peut être compris sans l’autre. Fondé par George Wada et Tetsuya Nakatake de Production IG (Ghost in the Shell), Wit Studio a fait ses débuts en 2013, précisément avec la première saison de l’adaptation manga Shingeki no Kyojin. Les deux parties ont bénéficié de ce partenariat: le studio naissant a rapidement été acclamé dans l’industrie de l’anime pour la qualité constante de son travail, tandis que la popularité de l’œuvre originale de Hajime Isayama a explosé sur le marché international. Cependant, le 29 mai, il a été confirmé que la société de production ne reviendrait pas pour la dernière saison, mais pourquoi a-t-elle décidé de faire ce changement d’étude et comment est-il arrivé? MAPPA à ce projet?

Dans le numéro de novembre du magazine japonais Newtype (via), les producteurs Kensuke Tateishi, Toshihiro Maeda et Tetsuya Kinoshita ont expliqué les raisons en coulisses qui les ont obligés à prendre cette décision, en plus de répondre aux préoccupations des fans concernant aux changements possibles dans l’esthétique visuelle de l’anime.

«Alors que la troisième saison était en production, nous avons consulté Wit Studio et il a été décidé que Final Season serait créé par un studio de production différent», a expliqué Kensuke Tateishi. «L’une des raisons est que dans la finale de la troisième saison, le protagoniste regarde l’océan, marquant un tournant pour l’histoire. De plus, en tant que créateurs, nous voulions que l’anime s’intensifie encore plus. Grâce à de nombreuses conversations avec Wit Studio, nous avons réalisé que faire une suite serait difficile, nous avons donc cherché un nouveau studio. “

Les producteurs ont souligné qu’ils étaient déterminés à adapter le manga jusqu’au bout. Si l’on tient compte du fait que le travail d’Isayama en est à sa dernière ligne droite et que la confirmation de la première de la dernière saison pour l’automne 2020 a été faite dès la fin de la troisième saison, il est clair que le comité de production Attack on Titan a un calendrier idéal pour le moment où ils veulent que l’anime se termine, par rapport à la conclusion du manga.

Cependant, trouver un studio capable de relever un tel défi dans un bref délai était une tâche presque impossible. Kinoshita, Maeda et Tateishi ont divisé les tâches de recherche, mais la plupart des études les ont catégoriquement rejetées. D’autres ont exprimé leur intérêt pour le projet, mais leur ont dit qu’ils ne seraient pas en mesure de le faire aux dates souhaitées.

«La seule étude qui a dit qu’elle considérerait cela était le MAPPA. Quand nous parlons à Wit [Studio] A cet égard, ils ont dit qu’ils pouvaient partir en paix en sachant que c’était entre les mains du MAPPA. Les producteurs ont accepté, donc la production est allée au MAPPA », a ajouté Tateishi.

Qui est responsable de la nouvelle saison?

Comme Wit Studio, MAPPA (acronyme de Maruyama Animation Produce Project Association) est une entreprise relativement jeune dans l’industrie, mais qui a rapidement acquis une grande reconnaissance et acclamé parmi les amateurs d’anime pour la qualité et la diversité de son portefeuille.

“MAPPA a pris les choses fermement en main, nous disant:” L’attaque sur Titan devrait avoir une fin appropriée pour le bien des fans “”, a rappelé Tetsuya Kinoshita. “Cela nous a fait une forte impression.”

Le studio créé en juin 2011 par Masao Maruyama, fondateur et ancien producteur du studio Madhouse (Death Note), a travaillé sur des séries comme Terror in Resonance, Yuri on Ice !!!, Inuyashiki, Banana Fish, Zombie Land Saga, Dororo, Kakegurui , Sarazanmai, Dorohedoro, Le Dieu du lycée et Jujutsu Kaisen, ainsi que dans le film acclamé Dans ce coin du monde (2016). La constante de tous ces projets si différents les uns des autres a été leurs valeurs de production élevées.

En parlant des principaux membres du personnel menant le projet, Attack on Titan: Final Season est dirigé par le réalisateur Yuichiro Hayashi (Dorohedoro) et les conceptions des personnages ont maintenant été adaptées par Tomohiro Kishi (Dorohedoro). Bien que les nouveaux chapitres présentent également le retour du personnel qui a travaillé avec Wit Studio au cours des saisons précédentes, y compris Hiroshi Seko (Vinland Saga) en tant que superviseur des scripts; Shūhei Yabuta (Vinland Saga) en tant que superviseur du travail d’animation 3DCG; et Hiroyuki Sawano (The Seven Deadly Sins) comme auteur-compositeur, aux côtés de Kohta Yamamoto (Blue Exorcist: Kyoto Saga).

“Je pense que vous pouvez voir son esprit combatif reflété dans la première bande-annonce de [Attack on Titan] Final Season », soulignait à cette époque le producteur Toshihiro Maeda. “La série est entre de bonnes mains».

Attack on Titan: Final Season arrivera au Mexique via Crunchyroll et Funimation.

Gustavo Pineda