Cette capsule sur l’anime March Comes in Like a Lion a été initialement diffusée dans le cadre de la célébration du 5e anniversaire du podcast Cine PREMIERE en septembre 2020.

Grandir est difficile. L’inévitabilité du changement, la nécessité de s’adapter et d’assumer des responsabilités ou le désir de forger des relations significatives avec les autres peuvent devenir des tâches écrasantes. Incapables de déterminer notre place dans le monde – qui sommes-nous ou que voulons-nous? – nous pouvons finir par nous réfugier dans une bulle où personne d’autre ne peut nous nuire. La solitude et l’insécurité deviennent donc la norme. Mais nous devons savoir que les gens là-bas peuvent aussi nous sauver.

En surface, March Comes in Like a Lion (Sangatsu no Lion) est présenté comme un récit classique de passage à l’âge adulte sur un jeune homme isolé et son parcours pour mieux comprendre ses propres émotions, devenir plus à l’aise avec lui-même et par conséquent apprendre. d’interagir et de se connecter de manière positive avec ceux qui vous entourent. Des interactions qui ont un impact clair sur leur développement personnel et professionnel. Cependant, c’est la caractérisation psychologique complexe et le développement de l’intrigue fournis à chacun des personnages des pages du manga original écrit et illustré par Chika Umino, qui élève ce travail à des niveaux magistraux, grâce à sa profonde maturité et sa sensibilité narrative.

L’histoire suit Rei Kiriyama, un joueur prodige dans le monde du shōgi, un sport de stratégie similaire aux échecs. La vie de notre protagoniste a été marquée par la tragédie à un très jeune âge et, maintenant, à 17 ans, il cherche son indépendance à Tokyo. Il y rencontrera le trio de sœurs Kawamoto, dont l’hospitalité servira de baume contre son style de vie autodestructeur.

Alors que la première saison de mars Comes in Like a Lion se concentre davantage sur la lutte personnelle de Rei contre la dépression; la saison deux donne au reste de la distribution une plus grande chance de briller. Dans les deux cas, recontextualiser leurs problèmes individuels dans le microcosme des jeux shōgi.

Vous vous demandez peut-être: est-il nécessaire d’avoir une connaissance du shōgi pour apprécier cet anime? La réponse est non. Bien que l’adaptation fasse un travail extraordinaire pour expliquer ses principes fondamentaux, dans March Comes in no Lion, le shōgi sert de simple véhicule pour explorer les thèmes centraux de la série: la famille et la communauté; sentiment d’appartenance et d’équilibre; stabilité, connexion et objectif.

Dans le département visuel, monologues et dialogues émotionnels sont représentés au moyen de cartes postales allégoriques à l’air poétique et d’une grande richesse symbolique, animées par les artistes du studio Shaft, reconnus pour un style avant-gardiste présent dans leurs œuvres comme Puella Magi Madoka Magica ou dans la franchise Monogatari. Pendant ce temps, la conception sonore, ainsi que la musique de Yukari Hashimoto, accompagnent fidèlement les scènes et amplifient leur résonance émotionnelle aux moments précis.

Alors que toutes les pièces prennent leur place, March Comes in Like a Lion devient une sublime fenêtre sur la vie elle-même. Parfois heureux et chaleureux; à d’autres moments, douloureux et mélancolique; mais toujours plein de moments d’une beauté écrasante.

Les deux saisons de Mars Comes in Like a Lion sont disponibles sur Crunchyroll et sur Netflix.

Titre original: 3 月 の ラ イ オ ン (Sangatsu pas de Lion)

An: 2016

Directeurs: Akiyuki Shinbo, Kenjirō Okada

Acteurs: Kengo Kawanishi, Ai Kayano, Kana Hanazawa

Date de sortie:8 octobre 2016 (JPN)

Mars arrive comme une recommandation Lion Anime



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE