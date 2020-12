Cette capsule sur le film Millennium Actress (2002), de Satoshi Kon, a été initialement diffusée dans le cadre du Podcaston de 24 heures pour le 26e anniversaire de Cine PREMIERE en octobre 2020.

Le travail de Satoshi Kon est un témoignage convaincant de la puissance de l’anime en tant que médium et des formes fascinantes qu’il peut prendre entre de bonnes mains. Avant sa mort prématurée d’un cancer du pancréas en phase terminale à l’âge de 46 ans en 2010, Kon s’était déjà bâti une réputation comme l’une des figures les plus influentes du septième art de la première décennie du nouveau millénaire, car sa maîtrise narrative incomparable a influencé directement ou indirectement le travail de certains des cinéastes les plus célèbres du monde, y compris des titans hollywoodiens comme Darren Aronofsky ou Christopher Nolan.

Dans Millennium Actress, la réalisatrice de documentaires Genya Tachibana décide de réaliser un morceau pour la télévision sur la mythique actrice Chiyoko Fujiwara, dans le cadre de la démolition imminente de Ginei Studios, une société aujourd’hui en faillite dont Chiyoko était sa plus grande star. Ayant disparu de la scène publique au sommet de sa carrière il y a trois décennies, l’interprète accepte de manière inattendue une interview, où elle approfondira des détails jamais racontés auparavant sur sa vie privée et une illustre filmographie avec des films se déroulant dans une période à peu près mille ans, des drames du Japon féodal à l’épopée spatiale futuriste.

Co-écrite avec Sadayuki Murai, avec qui le réalisateur a collaboré à son glorieux premier long métrage Perfect Blue, l’histoire de Millennium Actress a donné à Satoshi Kon et au personnel du studio Madhouse les mains libres pour intégrer certains des événements politiques et sociaux les plus importants dans le film. dans l’histoire du Japon, tout en rendant d’innombrables hommages à la richesse de la cinématographie japonaise du XXe siècle, faisant directement allusion à des films tels que Godzilla (1954), Tokyo Tales (1953) ou Throne of Blood (1957), en plus de faire d’autres références à des classiques internationaux comme 2001: A Space Odyssey (1968), de Stanley Kubrick.

L’une des principales forces du réalisateur également de Tokyo Godfathers (2003), Paprika (2006) et de la série Paranoia Agent, était sa capacité à jouer avec les perspectives. Dès ses premières minutes, le film commence à brouiller les barrières entre la réalité objective de l’histoire et l’expérience subjective des différents personnages qui la vivent, faisant un usage inventif de tous les outils cinématographiques à sa disposition pour nous laisser de petits indices sur la façon de l’interpréter. Dès que les mémoires de Chiyoko commencent à mélanger sa biographie personnelle avec les intrigues de ses films, le public est amené à se demander: qu’est-ce qui est réel? Est-ce une véritable récapitulation des événements de votre vie, de la séquence d’un de vos films, ou peut-être des deux?

Millennium Actress représente également le revers de la médaille de Perfect Blue dans son exploration des relations établies entre les artistes et leurs fans. Alors que Perfect Blue plonge dans les expressions toxiques du contrôle patriarcal imposé à une idole sans choix sur sa propre identité, Millennium Actress donne du pouvoir à son protagoniste et nous montre les différentes manières positives dont l’art peut nous influencer, nous inspirer et nous connecter.

Satoshi Kon est parti bien avant que lui et ce monde ne le méritent, mais avec seulement quatre longs métrages, il a réussi à laisser un plus grand héritage que de nombreux réalisateurs ont construit au cours de décennies d’expérience. Et tout comme l’actrice millénaire de son deuxième film, son âme créative vivra pour toujours à travers ses œuvres hypnotiques, fascinantes et uniques.

Titre original: 千年 女優 (Sennen Joyū)

An: 2002

Réalisateur: Satoshi Kon

Acteurs: Mami Koyama, Fumiko Orikasa

Date de sortie:14 septembre 2002 (JPN)

