Cette capsule sur le film Night Is Short, Walk On Girl (2017), de Masaaki Yuasa, a été initialement diffusée dans le cadre du Podcaston de 24 heures pour le 26e anniversaire de Cine PREMIERE en octobre 2020.

Qu’est-ce que l’animation? Qu’est-ce qui rend cette forme d’expression artistique unique par rapport aux produits audiovisuels en direct? Comment pourriez-vous exploiter les possibilités infinies de ce médium et votre propre imagination pour créer quelque chose qui ne pourrait pas être réalisé autrement? Les réponses à ces questions sont aussi larges que les auteurs que nous avons travaillant dans le domaine de l’animation à travers le monde, mais Masaaki Yuasa est un artiste comme aucun que nous ayons vu auparavant.

Réalisateur d’œuvres cultes comme le film Mind Game (2014) ou la série Kaiba, Yuasa s’est distingué pendant de nombreuses années pour développer des productions très plébiscitées par la critique spécialisée et les amateurs d’anime les plus passionnés, mais très difficiles à commercialiser auprès d’un public de masse. , en raison de ses récits avant-gardistes ou expérimentaux qu’il refusait de céder aux tendances esthétiques ou intrigantes du reste de l’industrie. Cela a commencé à changer lorsque le réalisateur a décidé de fonder son propre studio appelé Science SARU, dont les titres ont poursuivi cet attrait commercial qui lui manquait auparavant, sans perdre les éléments qui rendent la vision d’une production Yuasa spéciale.

Basé sur le roman de Tomihiko Morimi, et se déroulant dans le même univers que Tatami Galaxy, une autre œuvre de l’écrivain japonais qui avait déjà été adaptée en un anime acclamé par Yuasa, Night Is Short, Walk On Girl commence par une séquence dans un restaurant, où une belle fille aux cheveux noirs profite de quelques verres avec ses amis. De loin, elle est observée par l’un de ses camarades de classe, amoureux d’elle depuis longtemps, mais jusqu’à présent, son plan n’a consisté qu’à générer des rencontres «occasionnelles» avec elle pour renforcer leur lien. Cette nuit-là, le jeune homme envisage de lui avouer enfin ses sentiments, mais les circonstances continuent de les séparer pour une bonne partie d’une soirée amusante dans les rues de Kyoto.

Le thème du «destin» devient le fil conducteur de cette singulière comédie romantique mettant en scène deux personnages aux approches de la vie très différentes. D’une part, une fille optimiste qui accepte ce que l’univers lui propose et choisit de savourer chaque minute du présent; de l’autre, un garçon obsédé par l’idée de ce à quoi son avenir pourrait ressembler, mais incapable de faire quoi que ce soit pour en prendre le contrôle. Le film contraste les philosophies de nos protagonistes à travers leurs rencontres avec une vaste collection de personnages extravagants, dans un voyage psychédélique de 90 minutes qui les mène à travers toutes sortes de situations absurdes.

Depuis la fondation de son studio, le portfolio de Yuasa s’est plus diversifié que jamais avec des séries comme Ping Pong: The Animation, Devilman Crybaby, Japan Sinks: 2020 et même Adventure Time, pour qui il a réalisé l’épisode “Food Chain”, à des films comme Lu over the Wall (2017), Ride Your Wave: Together in the Sea (2019) et, bien sûr, Night Is Short, Walk On Girl.

Yuasa comprend la valeur et le potentiel de l’animation en tant que vecteur d’expression unique dans le domaine audiovisuel. Son art délicat, caractérisé par des séquences fluides, des mouvements et des expressions vives, ainsi qu’une liberté absolue de créativité pour construire des métaphores visuelles, peut être intimidant au début, mais peu de réalisateurs peuvent se vanter d’un portfolio où rien n’est hors des possibilités, ni dans son traitement, ni dans sa fabrication.

Night Is Short, Walk On Girl peut être acheté sur Blu-ray / DVD via Amazon.

Titre original: 夜 は 短 し 歩 け よ 乙 女 (Yoru wa Mijikashi Aruke yo Otome)

An: 2017

Réalisateur: Masaaki Yuasa

Acteurs: Gén Hoshino, Kana Hanazawa

Date de sortie:7 avril 2017 (JPN)

