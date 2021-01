Cette capsule sur l’anime Puella Magi Madoka Magica commémore le 10e anniversaire de la première de la série au Japon.

Pour faire un miracle, il faut payer un prix très élevé. Si vous aspirez à l’espoir, quelqu’un d’autre doit être maudit avec le même désespoir. C’est ainsi que l’univers est maintenu en équilibre.

À la fin de la première décennie du nouveau millénaire, le célèbre réalisateur Akiyuki Shinbo, responsable jusqu’à ce moment d’œuvres comme Bakemonogatari, Le Portrait de Petite Cossette ou encore Magical Girl Lyrical Nanoha, a exprimé son intérêt au producteur Atsuhiro Iwakami d’Aniplex à se risquer à nouveau. au sein du sous-genre mahō shōjo, dont la longue tradition remonte aux années 60, avec des titres tels que Himitsu no Akko-chan, considéré comme le premier manga fille magique, ou Sally the Witch, qui entrerait dans l’histoire comme la première série d’anime du sous-genre.

Les productions de mahō shōjo se caractérisent depuis près de cinq décennies en présentant des histoires généralement destinées à une population féminine, affichant des messages optimistes d’autonomisation, de maturité et d’amitié, avec des représentants bien connus du public latino-américain tels que Magical DoReMI, Card Captor Sakura ou Sailor Moon. Ce dernier cimenterait au début des années 90 plusieurs des éléments visuels et narratifs les plus reconnaissables des représentations contemporaines.

Le producteur Atsuhiro Iwakami voulait que le réalisateur Akiyuki Shinbo ait la pleine liberté artistique pour apporter son style d’animation avant-gardiste dans le nouveau projet, il a donc suggéré de faire une série originale, plutôt que d’adapter une œuvre préexistante. Ce serait jusqu’en janvier 2011, lorsque le collectif artistique Magica Quartet, composé de Shibo et Iwakami, du mangaka et créateur de personnages Ume Aoki (Hidamari Sketch) et du romancier Gen Urobuchi (qui des mois plus tard serait également en charge des scripts de Fate / Zero et Psycho-Pass), a enfin dévoilé les fruits de mois d’efforts chez Puella Magi Madoka Magica.

Soutenu par une campagne marketing trompeuse et efficace qui a vendu au public une tendre tranche de vie avec des filles magiques, Madoka Magica laisserait une marque indélébile parmi les téléspectateurs qui ont choisi d’accompagner Madoka Kaname, Sayaka Miki, Mami Tomoe dans ce voyage émotionnel tortueux , Kyōko Sakura et Homura Akemi. Si Madoka Magica n’a pas été la première série à subvertir ou détruire nos idées préconçues sur le sous-genre (des séries cultes comme Revolutionary Girl Utena ou Princess Tutu avaient déjà fait leurs propres réinterprétations), son récit captivant, qui mélange habilement des éléments de dark fantasy et thriller psychologique; son drame humain honnête et son superbe développement de caractère; couplés à une équipe de production dont les efforts combinés ne peuvent être décrits que comme une “œuvre d’art”, ils marqueraient un avant et un après pour toutes les filles magiques.

Puella Magi Madoka Magica commence comme n’importe quel autre anime du sous-genre. Madoka Kaname est une fille innocente et douce avec un cœur noble, bien que sans but ni caractéristiques qui lui donnent l’impression de se démarquer des autres. Cela change le jour où elle est entraînée dans un monde qu’elle ne savait pas coexister avec notre réalité par une tendre créature appelée Kyubey, un parent magique qui lui assure qu’elle aussi peut devenir quelqu’un de spécial. Tout ce que Madoka a à faire est d’accepter un contrat. En échange de lui accorder tout souhait de son choix, Madoka deviendra une puella magi et aura le devoir de combattre «les sorcières», des entités invisibles aux yeux du reste de l’humanité, responsables d’une grande partie des tragédies du monde. monde.

Lors de la planification du scénario, le général Urobuchi a entrepris d’étudier et de démissionner les aspects qu’il considérait les plus inquiétants et souvent délibérément ignorés par d’autres séries du sous-genre. C’est pourquoi chaque élément présent dans la mythologie et l’histoire de Madoka Magica a un but et ils ont tous un sens parfait ensemble à la fin du voyage. Un univers narratif méticuleusement dessiné et propulsé par l’animation expérimentale et l’esthétique surréaliste caractéristiques d’Akiyuki Shinbo, du studio Shaft et de l’équipe Gekidan Inu Curry (responsable de tout ce qui touche aux sorcières), qui ont nourri chaque image de multiples symbolismes inspirés de l’histoire universelles, architecture, littérature et autres formes d’art. Tout cela en compagnie de l’excellente bande-son éclectique composée par la légendaire Yuki Kajiura, surtout connue pour ses contributions dans des franchises telles que Tsubasa: Reservoir Chronicle, The Garden of Sinners, Sword Art Online ou Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Comme tout grand titre de mahō shōjo de l’ère moderne, Madoka Magica part aussi des constructions sociales de la féminité pour les défier. Alors que la plupart des filles magiques du monde de l’anime étaient décrites comme des personnes pures, compatissantes et altruistes, sans plus d’incitation que de se battre pour ce qui est juste, Madoka Magica place ses protagonistes inexpérimentés dans des situations peu glamour dans un monde qui ce n’est ni noir ni blanc. Ici, elle établit de puissantes allégories pour examiner et affronter de front les stéréotypes, les attentes et les pressions sociales imposées aux jeunes femmes dans un système archaïque qui repose à maintes reprises sur leur volonté d’accepter le sacrifice de soi, les condamnant à un cercle vicieux de souffrance. et tragédie.

Madoka Magica est une singularité du médium qui a une voix unique pour quiconque entre en contact avec elle. Ses multiples lectures thématiques et sa folie artistique admirable sont capables d’offrir des heures d’analyse à un niveau psychologique, éthique, philosophique et sémiotique de chacun de ses chapitres et de sa suite controversée Puella Magi Madoka Magica the Movie: Rebellion (2013), peut-être l’un des les pièces d’animation les plus sublimes jamais créées. Une franchise dont le succès critique et commercial a conduit à de nombreuses extensions de son univers à travers les mangas, les jeux vidéo et l’anime, ainsi qu’à inspirer une vague d’imitateurs qui n’ont pas réussi à reproduire sa maîtrise.

Fouillant dans les contradictions et la complexité de nos désirs, l’univers Mahō Shōjo Madoka Magica nous offre un regard incisif sur les aspects les plus inconfortables de notre société et de la nature humaine. Bonheur et misère; l’égoïsme et l’altruisme; traumatisme et guérison; pouvoir, corruption et amour. En fin de compte, une histoire d’espoir face au désespoir le plus accablant.

Puella Magi Madoka Magica Est disponible en Netflix.

Titre original: 魔法 少女 ま ど か ☆ マ ギ カ

An: 2011

Réalisateur: Akiyuki shinbo

Acteurs: Aoi Yūki, Chiwa Saito, Emiri Katō

Date de sortie:7 janvier 2011 (JPN)

Puella Magi Madoka Magica Recommandation anime



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE