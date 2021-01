Cette capsule sur le film Spirited Away (2001), de Hayao Miyazaki, a été initialement diffusée dans le cadre du Podcaston de 24 heures pour le 26e anniversaire de Cine PREMIERE en octobre 2020.

Continuez à avoir conçu l’un des univers de fantaisie les plus vastes et les plus éblouissants de l’histoire du septième art, un monde si vivant dans son exécution qu’il lui a valu des comparaisons avec des classiques de la littérature et du cinéma mondiaux tels qu’Alice au pays des merveilles. o Le Magicien d’Oz, la sensibilité avec laquelle l’un des artisans les plus importants de l’histoire de l’animation décide de privilégier l’expérience humaine comme élément principal de son histoire épique est remarquable.

Alors que la plupart des protagonistes de Hayao Miyazaki se lancent dans leurs voyages avec une sorte de vide qui leur permettra de terminer leur arc avec une meilleure compréhension d’eux-mêmes et de ceux qui les entourent, Chihiro représente un cas exceptionnel dans sa filmographie. Miyzaki voulait développer un film destiné aux jeunes femmes du public, mais contrairement aux héroïnes rebelles, indépendantes et autodéterminées de ses films précédents, tels que Nausicaä de la vallée du vent (1984), Castle in the Sky (1986), Kiki: Livraison à domicile (1989) ou Princesse Mononoke (1997), Chihiro a une personnalité, un passé et un design incroyablement ordinaires. Elle ne démarre pas avec des qualités particulières et ne poursuit pas son voyage avec un objectif clair en tête. Chihiro est quelqu’un dans lequel le public peut se voir reflété, au final, ce n’est qu’une fillette de 10 ans: têtue, capricieuse et naïve, entraînée par les circonstances dans un monde inconnu.

Notre histoire commence avec Chihiro et ses parents emménageant dans leur nouvelle maison, bien que la famille se retrouve perdue au milieu de la forêt pendant le voyage. Devant eux, un mystérieux tunnel apparaît, qu’ils décident d’explorer sans trop de précautions. À l’intérieur, ils semblent trouver les vestiges d’une ville abandonnée, ignorant qu’ils sont réellement passés dans le royaume des esprits. Pris au piège et seule, Chihiro doit trouver le courage de vivre et de travailler parmi les esprits – avec l’aide de l’énigmatique Haku – alors qu’elle lutte pour sauver ses parents et rentrer chez elle.

Spirited Away est un récit universel attachant de passage à l’âge adulte, situé dans un univers visuel détaillé qui s’inspire du folklore, de la mythologie et du shinto, tout en offrant des commentaires pointus sur les préoccupations les plus récurrentes de la filmographie de Miyazaki, comme le destruction de l’équilibre avec la nature, qui dérive, à son tour, de l’influence marquée du consumérisme occidental dans la culture japonaise moderne, créant dans des sociétés obsédées par la valeur et poussées par l’avidité.

Les jalons atteints par le film semblent irremplaçables. Spirited Away pendant près de deux décennies a tenu la marque du film le plus rentable de l’histoire au Japon, et ses qualités techniques et narratives ne sont pas non plus passées inaperçues dans les festivals et les cérémonies de remise de prix les plus prestigieux au monde. Le film partageait avec Bloody Sunday de Paul Greengrass l’ours d’or convoité de la Berlinale en 2002, étant la seule production animée à ce jour à réaliser un tel exploit. De même, il reste le seul film d’animation japonais à recevoir l’Oscar du meilleur long métrage d’animation de la Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Si Studio Ghibli avait déjà fait une reconnaissance importante en Occident depuis Mon voisin Totoro (1988), Spirited Away serait un film avec lequel John Lasseter, co-fondateur de Pixar, convaincrait les dirigeants de Disney d’acquérir les droits de distribution de des films du légendaire studio japonais, déclenchant encore plus leur reconnaissance en Amérique du Nord.

Est-ce le meilleur film de Hayao Miyazaki? C’est la question qui a toujours accompagné Spirited Away, car une grande partie du public et des critiques partagent à l’unanimité ce sentiment. Pendant ce temps, le débat continue ou nous attendons le prochain chef-d’œuvre de l’artisan de Tokyo, ce n’est jamais un mauvais moment pour connaître ou revoir l’un des meilleurs films jamais réalisés.

Spirited Away est disponible sur Netflix dans la langue originale et avec doublage latin. Le film peut être acheté sur Blu-ray / DVD via Amazon.

Titre original: 千 と 千尋 の 神 隠 し (Sen à Chihiro no Kamikakushi)

An: 2001

Réalisateur: Hayao Miyazaki

Acteurs: Miyu Irino, Rumi Hiiragi, Mari Natsuki

Date de sortie:20 juillet 2001 (JPN)

Spirited Away Hayao Miyazaki Anime Recommandation



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE