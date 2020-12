Cette capsule sur le film The Tale of Princess Kaguya (2013), d’Isao Takahata, a été initialement diffusée dans le cadre du Podcaston de 24 heures pour le 26e anniversaire de Cine PREMIERE en octobre 2020.

Il était une fois un homme âgé qui travaillait comme tailleur de bambou au fond de la forêt. Un jour, en descendant la montagne, il a remarqué une petite pousse de bambou qui illuminait toute la plantation. Le vieil homme s’approcha pour le voir de près et à l’intérieur il trouva la silhouette d’un petit bébé. Le vieil homme a décidé de la ramener immédiatement à la maison et, avec sa femme, a décidé de l’élever comme si elle était sa propre fille. Bien que sa présence remplisse de joie ses proches, le terrible secret derrière l’apparence de Kaguya est finalement apparu.

L’histoire du coupeur de bambou, dont les origines remontent au 10ème siècle, est l’un des contes traditionnels les plus connus du folklore japonais. Si vous avez déjà consommé des mangas ou des animes, il est fort possible que vous soyez déjà familiarisé avec les concepts de base de cette histoire, car son protagoniste et son histoire ont été référencés, recréés ou réinterprétés à plusieurs reprises dans la culture pop locale, depuis Sailor Moon et InuYasha à Kaguya-sama: Love is War ou Tonikaku Kawaii. Cependant, aussi curieux que cela puisse paraître, l’histoire n’avait pas été directement adaptée plus d’une fois dans la cinématographie du pays de l’Est, avec le film Taketori Monogatari (1987), de Kon Ichikawa.

Mais s’il y avait un cinéaste avec des sensibilités artistiques et une expérience de l’adaptation de pièces littéraires, qui pouvait rendre justice à une histoire si profondément enracinée dans l’imaginaire collectif local et centrée sur la famille et la tradition, c’était bien le professeur Isao Takahata.

Confuseur du Studio Ghibli, Takahata s’est fait un nom au début de sa carrière en réalisant avec des classiques comme Heidi ou Marco pour Nippon Animation et, plus tard, il nous ravira avec des films comme Memories of Yesterday (1991), My Neighbours the Yamada (1999). ) et quelle est peut-être son œuvre la plus connue: La tombe des lucioles (1989). Pour le réalisateur, adapter The Tale of the Bamboo Cutter était un projet passionnel qu’il essayait de construire depuis les années 1960 et il lui a fallu plus de cinq décennies pour le réaliser en raison du budget élevé requis par le style d’animation qu’il avait aspiré pour matérialiser sa vision. .

Avec un budget de près de 50 millions de dollars, ce qui en fait la production japonaise la plus chère de tous les temps, The Tale of Princess Kaguya est une œuvre d’art méticuleusement conçue pour être digne d’être exposée sur la délicate toile qu’est le grand écran. Dessiné entièrement à la main avec des lignes minimalistes, juxtaposées à de sublimes fonds d’aquarelle, la vision old-school semble être le choix parfait pour donner vie à ce conte particulier. Il y a tellement d’élégance et d’expressivité, dans chaque image, dans chaque mouvement, dans chaque choix de couleur, que l’animation peut être aussi joyeuse, fluide et libre, qu’elle peut projeter de la mélancolie, de la retenue et de la décadence, selon le ton de chacune des scènes. . Le film représentait également la seule collaboration de Takahata avec le légendaire Joe Hisaishi, l’auteur-compositeur principal de Hayao Miyazaki.

Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes et nominé aux Oscars du meilleur film d’animation, Le conte de la princesse Kaguya serait finalement le dernier film réalisé par Isao Takahata, décédé à l’âge de 82 ans en avril 2018.

Seul le temps nous dira où Kaguya emmènera l’illustre filmographie de l’un des derniers artisans de l’animation traditionnelle, mais une chose est sûre, il n’aurait pas pu y avoir d’adieu plus approprié pour une véritable légende de l’animation japonaise.

The Tale of Princess Kaguya est disponible sur Netflix. Le film peut être acheté sur Blu-ray / DVD via Amazon.

Titre original: か ぐ や 姫 の 物語 (Kaguya-hime no Monogatari)

An: 2013

Réalisateur: Isao Takahata

Acteurs: Aki Asakura, Kengo Kora, Takeo Chii

Date de sortie:23 novembre 2013 (JPN)

Le conte de la princesse Kaguya Isao Takahata Recommandation anime



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE