Cette capsule sur le film The Wolf Children (2012), de Mamoru Hosoda, a été initialement diffusée dans le cadre du Podcaston de 24 heures pour le 26e anniversaire de Cine PREMIERE en octobre 2020.

Comme beaucoup d’amateurs d’animation, Mamoru Hosoda est tombé amoureux du médium lorsqu’il est entré en contact avec un film de Hayao Miyazaki: Le Château de Cagliostro, à partir de 1979.

Son histoire est celle de la persévérance, car, bien que le talentueux réalisateur du premier film Digimon ait été rejeté à deux reprises par son bien-aimé Studio Ghibli, notamment en étant renvoyé de la direction de The Incredible Moving Castle (2004), Mamoru Hosoda deviendrait dans les années suivantes, devenir l’un des cinéastes japonais les plus récompensés au niveau international, grâce à l’un des portefeuilles thématiques les plus distinctifs de toute l’industrie, dont le noyau, à partir d’explorations fantastiques de l’ordinaire, révèle une compréhension profonde de la condition humaine .

The Wolf Children ressemble à un conte de fées moderne. Hana est une étudiante gentille et travailleuse qui tombe amoureuse d’un jeune homme mystérieux qui assiste à l’un de ses cours et qui s’avère être un loup-garou. En raison de leur amour, le couple donne naissance à deux enfants en bonne santé: Yuki et Ame, qui héritent de la capacité de leur père à se transformer en loups. Alors la tragédie est présente. Avec la mort subite de son partenaire de vie, Hana se retrouve complètement seule avec la responsabilité d’élever deux enfants qui ne ressemblent à personne d’autre dans le monde, donnant lieu à une exploration naturaliste de la maternité, une enfance atypique et un conte attachant. devenir majeur.

À travers une filmographie qui comprend des œuvres telles que The Girl Who Jumped Through Time (2006), The Boy and the Beast (2015) ou le film nominé aux Oscars Mirai, My Little Sister (2018), Hosoda lui a montré Obsessions récurrentes: liens familiaux, difficultés à grandir, changement des personnes au fil du temps et comment nous sommes définis par d’où nous venons.

Afin de garder son identité secrète, Hana prend la décision de déménager à la campagne, où elle espère que ses enfants pourront vivre une vie libre des préjugés du monde moderne et, à son tour, cette proximité avec la nature leur donne la possibilité de choisissez l’identité que vous voulez vraiment adopter.

Au fur et à mesure que l’histoire se déroule sur plusieurs années, nous assistons à la charmante dynamique familiale qui se forme, nous donnant des moments de bonheur et d’humour, ainsi que juste des doses d’angoisse et de mélancolie. Nous observons les défis auxquels est confrontée une mère célibataire stoïque et attentionnée, alors qu’en même temps, les enfants font face à des situations de plus en plus complexes qui les obligent à débattre entre s’intégrer dans la société humaine ou embrasser pleinement leur côté sauvage.

Studio Chizu, société cofondée par le réalisateur lui-même, a réalisé une démonstration technique exceptionnelle dans leur première production, qui se traduit par une animation minimaliste, mais incroyablement chaleureuse et expressive, la marque de fabrique de Mamoru Hosoda. Le résultat est une intensité émotionnelle rarement vue sur grand écran, faisant de séquences dépourvues d’apparence de bombast, comme une famille jouant à travers une forêt enneigée, accompagnée de la superbe partition musicale de Masakatsu Takagi, devenues des joyaux incontestables. dans l’histoire de l’animation.

Bienvenue dans l’univers de Mamoru Hosoda!, Un cinéaste qui nous rappelle sans cesse que c’est un monde dans lequel il vaut la peine de vivre.

Wolf Children est disponible sur Netflix. Le film peut être acheté sur Blu-ray / DVD via Amazon.

Titre original: お お か み こ ど も の 雨 と 雪 (Ōkami Kodomo no Ame à Yuki)

An: 2012

Réalisateur: Mamoru Hosoda

Acteurs: Aoi Miyazaki, Haru Kuroki, Yukito Nishii

Date de sortie:21 juillet 2012 (JPN)

Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE