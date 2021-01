Cette capsule sur l’anime Un endroit plus loin que l’univers a été diffusée à l’origine dans le cadre de la célébration du 5e anniversaire du podcast Cinema PREMIERE en septembre 2020.

À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes lancé dans une aventure dans l’inconnu? La dernière fois que vous avez eu le courage de poursuivre quelque chose que vous vouliez vraiment faire. Tirez-vous le meilleur parti de votre temps? Et puis une question encore plus effrayante se pose: est-ce que je fais assez de ma vie? De telles peurs envahissent les pensées de Mari Tamaki au début de l’anime original acclamé Un endroit plus loin que l’univers (Sora Yorimo Tōi Basho), également connu sous le nom de Yorimoi.

Notre voyage commence lorsque Mari tombe sur les notes d’un vieux cahier où elle a écrit une série d’objectifs ludiques pour ses années de lycée. Bien qu’elle veuille profiter de sa jeunesse, elle a toujours eu trop peur pour sauter dans le vide, s’abritant ainsi dans le confort d’une routine monotone sans frayeur. Cela change lorsque Mari rencontre Shirase Kobuchizawa, une camarade de classe, qui, contrairement à elle, a travaillé sans relâche ces dernières années pour clôturer un cycle très personnel dans sa vie, faire quelque chose que tout le monde autour d’elle lui dit est impossible. : aller en Antarctique. En compagnie de la joyeuse Hinata Miyake et du talentueux Yuzuki Shiraishi, les deux feront tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser ce rêve.

Écrit par Jukki Hanada, surtout connu pour son travail sur des séries comme Steins; Gate; Hibike Euphonium! o Yagate Kimi ni Naru, l’intrigue de Yorimoi se déroule avec un équilibre parfait entre la comédie et le drame, avec des personnages à la fois attachants et émotionnellement complexes, qui sont rehaussés par la chimie enviable entre les voix de la distribution principale dirigée par des seiyūs du calibre par Inori Minase, Kana Hanazawa, Yuka Iguchi et Saori Hayami.

La superbe mise en scène d’Atsuko Ishizuka, caractérisée par l’utilisation de techniques de narration plus proches de la cinématographie en direct, tire pleinement parti de la production impeccable de Madhouse, le même studio derrière des séries allant de CardCaptor Sakura, à à Death Note, jusqu’à One-Punch Man. Chaque scène est soignée dans les moindres détails, combinant vaguement des arrière-plans photoréalistes éblouissants avec des dessins de personnages charmants caractéristiques de l’esthétique moe. Pour clore ce festin audiovisuel, la magnifique bande originale de Yoshiaki Fujisawa, qui comprend également une poignée de chansons originales mémorables, vous émeut aux larmes aux moments forts de l’histoire.

Yorimoi est une série qui ne vous laissera pas indifférent. Une histoire d’amitié et de camaraderie qui vous obligera à réévaluer vos options en dehors d’une perspective traditionnelle, qui vous inspirera à revenir à vos objectifs et à réaliser ce qui semble inaccessible. Des messages qui résonnent au-delà du public adolescent.

La preuve en est que même le prestigieux journal américain The New York Times n’a pu échapper au charme du voyage de Mari, Shirase, Hinata et Yuzu au pôle Sud, étant la seule production animée à faire partie de son Top 10 des meilleures séries internationales. de 2018, la décrivant comme «une histoire de passage à l’âge adulte amusante et émouvante capable de franchir toutes les barrières d’âge ou culturelles».

Un endroit plus loin que l’univers est disponible sur Crunchyroll.

Titre original: (宇宙 よ り も 遠 い 場所 (Sora Yorimo Tōi Basho)

An: 2018

Directrice: Atsuko Ishizuka

Acteurs: Inori Minase, Kana Hanazawa, Yuka Iguchi, Saori Hayami

Date de sortie:2 janvier 2018 (JPN)

Recommandation Un endroit plus loin que l’univers Anime



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE