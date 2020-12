Cette capsule sur l’anime Vinland Saga a été diffusée à l’origine dans le cadre de la célébration du 5e anniversaire du podcast Cinema PREMIERE en septembre 2020.

Si nous devions parler d’un genre “maudit” dans l’anime, ce serait probablement l’épopée historique. Et c’est que la grandeur des mangas qui sont universellement considérés comme des chefs-d’œuvre parmi les amateurs d’art graphique japonais, comme Berserk ou Kingdom, ne s’est jamais entièrement traduite en adaptation animée. Du moins pas avant que Wit Studio n’ait mis la main sur un titre acclamé de Makoto Yukimura: Vinland Saga.

Situé au début du 11ème siècle, notre histoire suit la vie de Thorfinn, fils du plus grand guerrier viking qui ait jamais vécu: Thors, qui a décidé d’abandonner ce chemin en proie à la guerre, aux massacres et à la destruction, dans l’espoir de vivre une vie tranquille en tant qu’homme. famille et donnez à votre fils la paix qu’il n’a jamais connue en grandissant.

Malheureusement, le conflit armé entre les Danois et l’Angleterre s’aggrave d’année en année et, un jour, ses anciens camarades d’armes se présentent dans son petit village d’Islande pour le ramener sur le champ de bataille. Thorfinn décide de rejoindre le navire en tant que passager clandestin pour être témoin de première main des exploits de son père, ne sachant pas que c’est tout un piège de l’assassiner pour avoir déserté il y a 15 ans. Cette erreur finit par coûter la vie à Thors et commence ainsi une histoire tragique de vengeance, où le seul but de Thorfinn est d’assassiner Askeladd, l’un des meilleurs antagonistes de mémoire récente.

Vinland Saga est une histoire qui mijote. Qu’il prend son temps pour montrer l’évolution personnelle et le développement des relations complexes entre des personnages moralement ambigus, ainsi que l’évolution tordue des événements politiques qui façonnent ce microcosme. Quiconque connaît les sagas Viking sait que le monde où se déroule cette série est un monde barbare, des conditions météorologiques extrêmes à l’immense quantité de sang versé pour conquérir ou survivre. Ici, seuls le désespoir, la souffrance et un cycle de mort sans fin nous attendent, quelque chose de très éloigné de cette terre idyllique de légendes que les marins appellent «Vinland».

Ce qui rend ce travail encore plus impressionnant, c’est le sérieux avec lequel Makoto Yukimura a abordé son processus de documentation, afin de faire une fiction historique avec le moins de licences créatives. L’intrigue contient suffisamment d’éléments pour donner à cette histoire autant de vraisemblance que possible, en utilisant des personnages et des événements réels tirés de manuscrits médiévaux et affichant une connaissance évidente de la mythologie nordique, de la culture et des coutumes du peuple viking. Le mangaka s’est même rendu dans les pays où son histoire se déroulerait pour décrire plus fidèlement les décors et les outils de cette époque.

Wit Studio a fait un travail exceptionnel en donnant vie à ces paysages hypnotiques et en prenant soin de la représentation de chaque robe, chaque navire et chaque arme de cette période historique. Bien sûr, la série nous livre aussi une poignée d’affrontements brutaux avec une animation digne du même réalisateur et studio responsable d’Attack on Titan.

Enfin, une adaptation d’une épopée historique qui rend justice en animant avec compétence son cadre magnifique et en préservant la narration magistrale qui en a fait un classique. La meilleure partie? Ce que nous avons vu, avec tout et les éloges des fans et des critiques, n’est qu’un prologue à l’histoire authentique de Viking.

Vinland Saga est disponible sur Prime Video.

Titre original: ヴ ィ ン ラ ン ド ・ サ ガ

An: 2019

Réalisateur: Shūhei Yabuta

Acteurs: Yūto Uemura, Naoya Uchida

Date de sortie:7 juillet 2019 (JPN)

Recommandation d’anime Vinland Saga



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE