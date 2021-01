Cette capsule sur le film Whispers of the Heart (2016), de Yoshifumi Kondō, a été initialement diffusée dans le cadre du Podcaston de 24 heures pour le 26e anniversaire de Cine PREMIERE en octobre 2020.

Whispers of the Heart est une histoire sur la première étincelle de passion qui inspire une personne à devenir artiste, ainsi que sur les obstacles et les angoisses auxquels elle doit faire face dans sa quête pour trouver sa propre voix créative.

Basé sur le manga d’Aoi Hiiragi, le film suit Shizuku Tsukishima, une lectrice avide et écrivain amateur dans sa dernière année de lycée. Une nuit, elle se rend compte par accident que tous les livres qu’elle a demandés à la bibliothèque avaient auparavant été prêtés à la même personne: un garçon nommé Seiji Amasawa. Il possède également des aptitudes artistiques, mais son ambition et ses objectifs sont beaucoup plus clairs. Shizuku reste fascinée et frustrée par les talents et la détermination de son partenaire, mais c’est précisément cette rencontre qui la pousse à envisager sérieusement son avenir. C’est ainsi que notre héroïne décide de faire les premiers pas en quête de peaufiner son propre potentiel et de réaliser un jour son rêve de devenir écrivain.

Whispers of the Heart est le premier long métrage de cinéma du Studio Ghibli qui n’a été réalisé par personne d’autre que les co-fondateurs Hayao Miyazaki ou Isao Takahata. La responsabilité est tombée sur les épaules du talentueux Yoshifumi Kondō, qui a été pendant de nombreuses années le bras droit des deux cinéastes, en tant que directeur d’animation de séries classiques telles que Conan, l’enfant du futur ou Ana des carreaux verts, jusqu’à rejoindre finalement. les à Ghibli à la fin des années 80, travaillant sur tous ses films à commencer par Tomb of the Fireflies (1988).

L’approche de Yoshifumi Kondō du scénario écrit par Hayao Miyazaki est celle d’une tranche de vie classique, avec des éléments de passage à l’âge adulte et de romance. Son rythme tranquille vise à immerger pleinement les téléspectateurs dans la vie quotidienne de ses protagonistes. Vous n’appréciez peut-être pas la plupart du temps les scènes et séquences explosives des précédents travaux en studio, mais pour convaincre le public de se joindre à cette convention, l’animation doit transparaître dans les petits détails qui ajoutent à la construction de un monde organique, c’est-à-dire basé sur les gestes et mouvements subtils des personnages, les décors polis inspirés de lieux réels ou une conception sonore qui encapsule parfaitement les environnements familiers, même dans les silences.

En ce qui concerne la recherche créative de l’artiste, le premier film de Kondō suggère des moyens sains pour nourrir vos passions, sous les axes du travail acharné, de l’alimentation constante de l’imagination, de la formation continue, de l’apprentissage de l’acceptation de la critique constructive et de l’intégration de l’apprentissage de nos expériences personnelles, positives et négatives.

Après avoir apprécié sa première tentative en tant que réalisateur, il n’est pas surprenant d’apprendre que Yoshifumi Kondō était autrefois considéré comme le successeur légitime de Hayao Miyzaki au Studio Ghibli. Malheureusement, la carrière du cinéaste a été interrompue par un anévrisme qui lui a coûté la vie à l’âge de 47 ans. Une tragédie qui aurait motivé la première annonce de retraite de Miyazaki en 1998.

Whispers of the Heart n’est peut-être pas l’une des premières œuvres à émerger dans la conversation lorsque l’on parle du portefeuille Ghibli, mais c’est ce qui rend ce bijou plus spécial, car il nous a donné des esquisses d’une voix fraîche, dont la passion a été immortalisée pour toujours dans son art.

Whispers of the Heart est disponible sur Netflix. Le film peut être acheté sur Blu-ray / DVD via Amazon.

Titre original: 耳 を す ま せ ば (Mimi wo Sumaseba)

An: Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze

Réalisateur: Yoshifumi Kondō

Acteurs: Yōko Honna, Issei Takahashi

Date de sortie:15 juillet 1995 (JPN)

