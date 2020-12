Cette capsule sur le film Dans ce coin du monde (2016), de Sunao Katabuchi, a été initialement diffusée dans le cadre du Podcaston de 24 heures à l’occasion du 26e anniversaire de Cine PREMIERE en octobre 2020.

Il est courant de réduire les discussions complexes et inconfortables sur les chapitres les plus complexes de l’histoire à des histoires de héros et de méchants pour leur simple utilité de propagande, déshumanisant ainsi ceux qui n’ont pas «gagné» le droit à leur version des événements.

Basé sur le manga primé Kono Sekai no Katasumi ni de Fumiyo Kōno, In This Corner of the World est un triomphe artistique. Un projet né d’une campagne de financement réussie qui a battu des records de parrainage au Japon, permettant à la production du studio MAPPA de surmonter sans difficultés les 20 millions de yens qu’ils avaient pour objectif de démarrer un projet, qui a remporté tous les prix il s’est mis en travers de son chemin, dépassant même votre nom. et A Silent Voice dans la catégorie du meilleur film d’animation aux Oscars japonais.

Le film nous transporte à travers son enquête historique exhaustive, exprimée dans son animation méticuleuse des espaces et sa récapitulation détaillée des tâches quotidiennes de la société japonaise, vers un lieu et une période très spécifiques: Kure, une ville côtière modeste qui elle a servi de l’une des bases navales les plus importantes du Japon, quelques mois avant les bombardements nucléaires qui marqueraient le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Nous vivons cette histoire à travers l’optique de Suzu Urano, une fille souriante, gentille et un peu distraite, avec de grands dons artistiques pour le dessin, qui a grandi avec sa famille à la périphérie de la ville d’Hiroshima. Après avoir eu 18 ans, et étant toujours une fille d’esprit et de cœur, Suzu reçoit une demande en mariage d’un homme qu’elle connaît à peine, mais elle décide de s’installer avec lui au port de Kure.

Pendant la première moitié du film, on voit les difficultés de Suzu à s’adapter à un environnement inconnu avec une femme au foyer, avec une nouvelle famille et quelques membres de la même qui la traitent avec une certaine froideur, alors qu’en arrière-plan les pièces sont lentement arrangées. d’un conflit armé qui, tôt ou tard, les rattrapera.

Il n’est pas nécessaire d’expliquer qu’une histoire qui se déroule à cette époque dans le pays de l’Est n’aura pas une fin douce. Fini la vie quotidienne pacifique qu’ils connaissaient, car les colons innocents seront progressivement confrontés à des conditions plus dures et plus impitoyables, accompagnées des inévitables souffrances et des pertes humaines et matérielles qui découlent de toute guerre.

Mais contrairement à la plupart des cinémas de guerre, la direction restreinte de Sunao Katabuchi choisit de ne pas exploiter la dureté de la mort et de la destruction qui en dérive pour illustrer ses profondes réflexions thématiques. La plupart du temps, la guerre est vue à travers de brefs aperçus, ce qui nous permet de mieux comprendre le drame humain de ses survivants.

Dans ce coin du monde, il est présenté avec une petite flamme qui refuse de s’éteindre pendant une période d’obscurité. Une ode à la vie au milieu de la tragédie, un témoignage d’espoir pour les nouvelles générations.

Dans ce coin du monde, il peut être acheté sur Blu-ray / DVD via Amazon. Le film sera bientôt disponible sur la plateforme AniFest.

Titre original: こ の 世界 の 片 隅 に (Kono Sekai no Katasumi ni)

An: 2016

Réalisateur: Sunao Katabuchi

Acteurs: Non, Yoshimasa Hosoya

Date de sortie:12 novembre 2016 (JPN)

Dans ce coin du monde Recommandation d’anime Sunao Katabuchi



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE