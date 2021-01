Depuis qu’Elizabeth Olsen a exprimé son intérêt pour le porter à l’écran, à travers des déclarations de Kevin Feige où il a parlé de son importance pour le premier spectacle d’action en direct de Marvel Studios (via), il ne fait aucun doute que Maison de M J’étais depuis des années parmi les créatifs de la Maison des Idées. Une telle série de bandes dessinées – écrite par Brian Michael Bendis et publiée en 2005 – n’aura pas encore réalisé une adaptation littérale au sein du MCU, mais elle vit certainement dans l’esprit de WandaVision, qui a eu le privilège cette semaine d’inaugurer la phase 4 du MCU.

Voici un examen général de l’intrigue de ces bandes dessinées, suivi de quelques lignes pertinentes sur leurs similitudes avec ce contenu original de Disney Plus, avec Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch) et Paul Bettany (Vision).

De quoi parle House of M?

L’histoire commence avec une Wanda Maximoff instable gardée par son père Magneto et Charles Xavier dans le pays (fictif) de Genosha. Les capacités du mutant – consistant à modifier la réalité à grande échelle – deviennent impossibles à neutraliser, alors le professeur X décide de rencontrer à New York les Avengers, les X-Men et d’autres super-héros pour discuter de la façon de gérer. la sorcière écarlate et le manque éventuel de contrôle de ses pouvoirs. Pour plusieurs d’entre eux, dont Wolverine, il n’y a qu’une seule option: l’assassiner.

Après avoir découvert que sa sœur était en danger de mort, un Quicksilver choqué décide d’avertir Magneto, qui exprime d’abord son ignorance sur la façon de gérer la situation … Plus tard, deux groupes dirigés par Xavier arrivent à Genosha, pour découvrir que Wanda s’est échappée. Mais ce n’est pas le pire: un par un, les nouveaux arrivants commencent à disparaître jusqu’à ce qu’il ne reste plus que Spider-Man, qui parvient à être témoin d’une lumière blanche aveuglante avant que le monde ne change complètement.

Une réalité alternative est apparue au niveau mondial, où les humains sont une espèce subordonnée aux mutants, qui à leur tour sont dominés par Magneto et House Magnus (House of M), complétés par leurs enfants Quicksilver et Scarlet Witch. Pendant ce temps, certains des super-héros “survivants” mènent une vie de rêve, comme Peter Parker, qui est une célébrité mariée à Gwen Stacy. Apparemment, seul Wolverine est conscient que la planète est embourbée dans un mensonge, qu’il attribue à un plan conçu par Magneto dans le but – grâce aux capacités de Wanda – de créer un monde où les désirs les plus profonds de chacun sont se conformer. Ce super-vilain, évidemment, aurait été la suprématie mutante et le pouvoir absolu.

Avec l’aide d’un mouvement de résistance, dirigé par Luke Cage, Wolverine se charge alors de rechercher les Avengers et les X-Men, afin de rendre leurs souvenirs, de vaincre la “House of M” et ainsi de revenir au Ordinaire.

Le pont vers WandaVision

Il est très évident qu’il existe des divergences majeures entre la série Disney Plus et House of M, puisque WandaVision rend hommage aux sitcoms d’antan tandis que les dessins animés Marvel Comics accueillent un événement crossover colossal, principalement dirigé par les X-Men (toujours absents. du MCU). Cependant, il est également clair que les deux produits semblent coïncider dans le déclencheur de leurs conflits respectifs: une Wanda Maximoff dérangée, utilisant ses pouvoirs pour manipuler la réalité.

D’une part, des gravures telles que Planet X et Avengers Disassembled ont ouvert la voie à l’effondrement mental de la sorcière écarlate dans House of M. D’autre part, l’univers cinématographique Marvel n’a pas lésiné sur les événements qui favoriseraient également une facette démente dans le personnage joué par Elizabeth Olsen. Wanda traîne un passé extrêmement tragique, marqué par la mort de ses parents, de son frère Pietro et de son amant Vision. Il ne serait alors pas étrange que le traumatisme latent ait finalement éclaté au point de déstabiliser l’emprise sur ses pouvoirs magiques. Ou peut-être qu’elle les contrôle, mais en désespoir de cause, elle a décidé de se replier dans un monde de rêve qu’elle s’est construit elle-même, inspirée par le format charmant de certaines comédies télévisées.

Tout comme la réalité alternative (dans les bandes dessinées) donne à Spider-Man la vie merveilleuse qu’il a toujours voulue, la sorcière écarlate joue dans son propre fantasme dans WandaVision, avec une vision «ressuscitée» en tant que mari et père de ses futurs enfants. Cela dit, il ne faut pas oublier qu’une telle progéniture serait également un point de convergence entre les bandes dessinées et l’émission Marvel Studios, dont les simples avancées ont révélé une Wanda enceinte. Il se trouve que dans House of M, le monde artificiel a également fourni à la super-héroïne des descendants: les jumeaux William et Thomas, appartenant à la House of Magnus et ayant un rôle clé dans la bataille finale. Comment la présence d’enfants influencera-t-elle WandaVision? Cela reste à voir.

Entrez ici pour lire la revue Cine PREMIERE des deux premiers épisodes de WandaVision, déjà disponible dans le catalogue Disney Plus. Il y aura un nouveau chapitre chaque semaine à partir de vendredi prochain et jusqu’au 5 mars de l’année en cours.

