À la mi-mai de l’année dernière, il a été rapporté que l’actrice Ruby Rose avait renoncé à son rôle principal dans la série Batwoman, vient de conclure la première saison de la série. À l’époque, l’Australienne a clairement fait savoir que la décision n’avait pas été prise à la légère et, quelques jours plus tard, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles la raison de son départ était la demande de longues heures de travail sur le plateau. Pour cela, n’oublions pas qu’en 2019, Rose a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence après avoir subi une blessure au dos lors du tournage du programme d’action qui fait partie de l’Arrowverse.

Fin 2020, l’histrion de 34 ans a eu une interview avec EW et y a exploré les vraies raisons qui l’ont amenée à se débarrasser du manteau de la justice de Gotham City.

“Être la star d’une émission de super-héros est difficile”, a déclaré Rose dans cette interview. «Je pense que dans ce cas particulier, c’était beaucoup plus difficile car je me remettais encore de mon opération. J’ai été opéré et dix jours plus tard, je suis allé travailler, ce qui n’était peut-être pas la meilleure idée. La plupart des gens prennent environ un ou trois mois avant de retourner au travail, donc cela a certainement rendu la tâche plus difficile. Mais quand il s’agit de jouer le rôle principal dans une émission ou un film – qu’il s’agisse d’action ou d’émotion – c’est épuisant dans les deux cas. “

Cependant, Rose a suggéré que c’était la pandémie de coronavirus – et la période d’introspection que la pause de travail a amenée avec elle – qui l’a finalement amenée à se retirer de son rôle dans la série Batwoman. Bien sûr, il a précisé qu’il l’a fait sans aucun conflit avec les producteurs et sans chérir les expériences agréables.

«Vous passez du temps en quarantaine et dans une sorte d’isolement pour réfléchir à de nombreuses choses différentes et à ce que vous voulez accomplir dans la vie et à ce que vous voulez faire.», A expliqué l’actrice. «Je pense que tant pour moi que pour les producteurs, ce fut une excellente occasion de dialoguer sur beaucoup de choses. Je les respecte beaucoup et ils m’ont été très respectueux. Je pense que c’était en fait une belle façon de faire quelque chose, d’autant plus que c’était la première fois que c’était fait: la première fois que Batwoman jouait dans une action en direct, étant une personne LGBTQ. Je suis très honoré d’avoir pu l’interpréter. “

Et il a ajouté:

«J’ai adoré mon expérience à Batwoman. Je suis très reconnaissant d’avoir accompli tout ce que nous avons fait et je suis fier de tous ceux qui y ont travaillé. Je suis fier de moi pour travailler dans des circonstances intéressantes, vous savez, avec la récupération et tout ça. Je referais certainement la télévision. Je pense qu’il était également temps de faire une pause pour guérir complètement puis de revenir. »

Quelques semaines après sa démission, la chaîne CW a annoncé que l’actrice Javicia leslie (God Friended Me) prendrait le rôle-titre de Bat Woman pour la deuxième saison de la série. Rose a immédiatement utilisé ses réseaux sociaux pour la féliciter et dans cet entretien avec EW, elle a souligné le plaisir qu’une telle signature lui procurait.

«Je pense définitivement [Leslie] il sait ce qu’il fait et il a l’air fantastique. J’étais honnêtement très fier et heureux quand ils m’ont dit qui allait me remplacer. Je suis vraiment excité et je vais certainement regarder la saison prochaine pour découvrir comment tout cela se déroule. “

La première de la deuxième saison de Batwoman a été donnée à la télévision nord-américaine le 17 janvier et au Mexique elle commencera ses émissions ce jeudi 21. Jusqu’à présent, les réactions au travail de Javicia Leslie ont été positives.

Pas de mots. Javicia est tout simplement parfaitement splendide ❤️ #Batwoman pic.twitter.com/tFCJfMcdNv – Javicia Leslie Squad (@JaviciaS) 15 janvier 2021

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.