La romance était inévitable. La trilogie prequel de Star Wars devait se concentrer, principalement, sur l’amour tragique entre Padmé Amidala et Anakin Skywalker, et le créateur de la franchise George Lucas il en était bien conscient. Pourtant, une opinion largement répandue est que l’épisode II: L’attaque des clones a été submergé de miel renversé par des parlements particulièrement ringards (sinon risibles). Cependant, le célèbre réalisateur reste un fervent défenseur de ces fragments aimants du scénario.

En conversation avec l’auteur Paul Duncan pour le livre The Star Wars Archives. 1999–2005 (via), George Lucas a reconnu que certains dialogues entre les personnages de Natalie Portman et Hayden Christensen “Ils sont assez ringards”, soulignant une phrase libérée par Anakin dans une phase poète soudaine et inexplorée: “Je suis tourmenté par le baiser que vous n’auriez jamais dû me donner.”

Ces mots appartiennent à une scène de l’épisode II: L’attaque des clones dans laquelle, alors que les deux amoureux restent à l’abri sur Naboo, le chevalier Jedi livre un monologue éloquent afin d’exprimer sa douleur face à l’amour impossible qu’il ressent pour Padmé.

Et oui, une telle saveur de feuilleton était apparemment intentionnelle.

«[Esa escena] il est présenté très honnêtement, pas du tout ironique et poussé à la limite«A commenté le fondateur de Lucasfilm. Mais c’est cohérent, non seulement avec le reste du film, mais avec le style général de Star Wars. La plupart des gens ne comprennent pas le style de Star Wars. Ils ne comprennent pas qu’il existe un motif sous-jacent qui ressemble beaucoup à un western des années 1930 ou à une série du samedi matin. C’est dans la période la plus romantique de la réalisation de films et de films d’aventure. Et ce film est encore plus mélodrame que les autres«.

Cependant, George Lucas pense que l’épisode III: La vengeance des Sith possède une dose plus élevée de feuilleton par rapport aux deux autres préquelles de Star Wars. En témoigne une autre citation tirée à l’origine du même livre de Paul Duncan, où le réalisateur évoquait également les défis supportés en termes de production par le simple fait d’aspirer au mélodrame.

«Parce qu’il y avait une mise en scène beaucoup plus complexe [en el Episodio III], J’ai pris le poste du [siguiente] la semaine et le samedi précédent j’ai passé toute la journée à répéter avec les acteurs et le caméraman, nous plantions le décor et le répétions plusieurs fois », a ajouté le réalisateur (via). “Donc pour le reste de la semaine, nous aurions une vision très claire de ce que nous faisions et nous n’aurions pas à passer du temps sur le plateau à essayer de comprendre les choses.”

De nouvelles séries et de nouveaux films se déroulant dans l’univers Star Wars sont en route, sous le soutien inestimable de la Maison de la Souris. Hayden Christensen jouera Darth Vader dans la prochaine série solo d’Obi-Wan Kenobi.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.