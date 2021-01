L’un des changements les plus évidents que la version “ Zack Snyder’s Justice League ” aura pour HBO Max est les vêtements sombres que l’homme d’acier utilise, cependant, cela a amené certains fans à s’interroger. Pourquoi Superman porte-t-il un costume noir dans ‘Justice League’? La réponse est son directeur Zack Snyder.

Il faut se rappeler que ledit costume est apparu pour la première fois dans la bande dessinée de 1993 “ Règne des surhommes! ”, Après le décès de Clark Kent dans le combat contre Doomsday dans le dessin animé «Death of Superman». Ainsi, lorsque le film JL est sorti en salles, de nombreux fans ont pensé que l’acteur Henry Cavill porterait cette même tenue, puisque son personnage avait perdu la vie dans les mêmes circonstances pendant “ Batman v Superman ”, malheureusement cela ne s’est pas produit.

Cependant, avec la nouvelle version que Snyder développe, ce costume a été inclus comme indiqué dans la première bande-annonce et sur les photos que le même réalisateur a publiées sur ses réseaux sociaux, mais pourquoi Superman porte-t-il un costume noir dans “ Justice League ” ? L’une des raisons invoquées par le cinéaste pour Comicbook.com était que cette tenue représente une évolution du personnage, quelque chose qui pourrait être difficile chez un être presque indestructible.

«Je sentais que mon Superman devait, à chaque étape, monter de niveau et apprendre quelque chose, et être quelque chose de différent, car à la fin, l’idée ou ce qu’il avait prévu était que la dernière étape de Superman était son véritable retour, ou son véritable entrée dans ce que je considérerais comme le Superman classique », a expliqué le réalisateur américain.

Il a également expliqué que porter le costume noir délimite le temps, car s’il utilise des flashbacks ou un autre type de ressource situé dans le passé ne confondra pas le public dont on parle de SupermanDe plus, on le voit clairement lorsqu’il revient à son costume classique bleu et rouge, mais déjà évolué de différentes manières.

“ Zack Snyder’s Justice League ” arrivera sur HBO Max sous la forme d’une mini-série en quatre parties d’une heure et bien qu’il existe déjà une bande-annonce, la date exacte de sa première est encore inconnue, mais elle devrait être en mars de cette année.