Le chef-d’œuvre de science-fiction, réalisé par Ridley Scott et mettant en vedette Harrison Ford, a mis un quart de siècle pour montrer une coupe définitive. En général, ils peuvent se démarquer cinq versions de Blade Runner qui a vu le jour entre 1982 et 2007, avec entre l’un et le reste allant de différences mineures à des divergences substantielles dans le récit. Connaître une brève revue de chaque couverture du film et ce que leurs propres caractéristiques les distinguent.

Tout d’abord, clarifions que les cinq versions de Blade Runner qui ont atteint le grand écran ou le format d’accueil sont les suivantes:

Version prototype de l’empreinte de travail. Présenté pour tester le public en mars 1982, il a reçu des commentaires défavorables. Il a été réédité jusqu’en 2007, dans le cadre d’un package Definitive Edition.Version théâtrale américaine. Il est né des modifications apportées par Warner Bros. sur le plan de travail, contre la volonté du réalisateur. Il a été créé en juin 1982.Version internationale pour les cinémas. Distribué en Europe, en Asie et en Australie, il présentait trois scènes d’action violentes qui ont été abandonnées pour la sortie aux États-Unis.Coupe du réalisateur. Lancé en 1992 (à l’occasion du 10e anniversaire de Blade Runner), il a émergé après de nouvelles projections de l’empreinte qui ont ravi le public. La nouvelle version, bien que non coordonnée, a été conseillée et approuvée par le directeur.Coupe finale. En tant qu’édition du 25e anniversaire, il a été brièvement diffusé dans les salles de cinéma et a ensuite été publié sur DVD et Blu-ray. Ridley Scott avait un contrôle artistique absolu sur cette version finale, avec des améliorations considérables de l’image et du son.

Cela dit, ils ont été mis en évidence trois différences principales entre l’empreinte, les versions théâtrales et les éditions anniversaire, qui sont présentées ci-dessous.

VO de Rick Deckard

Parmi les caractéristiques de l’empreinte de travail qui ont à l’origine causé du dégoût dans les projections de test, il y avait la complexité même du récit. C’est alors que Warner Bros. a choisi d’ajouter dialogue en voix off du personnage principal – En tant que narrateur – avec une fonction d’exposition pour faciliter la compréhension de l’histoire. Harrison Ford (insatisfait de la décision de l’étude, ainsi que le directeur) a dû enregistrer dix lignes pas envisagé dans le scénario original, par beaucoup décrit comme “mal écrit” et il a même été soupçonné que l’acteur a mal récité ces lignes avec toute intention.

Cette voix off est apparue dans les versions théâtrales des États-Unis et du reste du monde, sortie en 1982. Des années plus tard, elle a été supprimée à la fois de Director’s Cut (1992) et de Final Cut (2007).

“Fin heureuse”

Parallèlement à ces dialogues narrateurs, les Blade Runners, commercialisés dans les années 80, avaient également la particularité de présenter une conclusion aux nuances pleines d’espoir, également imposée par Warner Bros.Cette «fin heureuse» montre Rick Deckard et Rachael s’échappant de la ville dystopique de Los Angeles à un environnement naturel, apparemment hors de danger.

Les versions anniversaire ont également éliminé cette séquence (un simple caprice du studio) et sauvé le résultat présent dans l’empreinte: Deckard et Rachael quittent précipitamment son appartement, et le film se termine au moment précis où les portes de l’ascenseur se ferment.

Rêve de licorne

Un élément qui a été ajouté à Blade Runner jusqu’à la coupe du réalisateur des années 90 concerne une image très significative dans l’esprit de Rick Deckard. À un moment donné du film, il rêve d’une licorne trottant dans une forêt. Avec l’antécédent de cette vision, la découverte finale de la figure en origami d’une licorne (dans l’appartement du protagoniste) suggérerait que Gaff connaît le rêve, mais alors ce ne serait pas un rêve mais un souvenir implanté dans l’esprit de Deckard, qui alors! ce serait un réplicant!

Cette séquence a été reprise dans l’édition du 25e anniversaire de la bande, avec la nouveauté de consister en une coupe étendue de ce «rêve», qui ne figurait dans aucune version précédente.

Outre les cinq versions précédentes de Blade Runner, il convient de mentionner un aperçu du film projeté à San Diego avant la première commerciale en 1982. Celui-ci se distingue par avoir inclus deux scènes qu’on ne revoit plus dans les coupes théâtrales ou dans les éditions anniversaire.

Il y avait aussi un version télévision édité par CBS, basé sur le film sorti en salles aux Etats-Unis. On a réduit (encore plus) les moments de violence, de langage retentissant et de nudité, en raison des restrictions correspondant au petit écran.

versions de coureur de lame



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.