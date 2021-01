Apple a publié la première bande-annonce officielle de ‘Cerise‘, le premier film réalisé par les frères Joe et Anthony Russo après leur passage réussi dans l’univers cinématographique des studios Marvel.

Tom Holland dirige le casting de cette production écrite par Angela Russo-Otstot et Jessica Goldberg (créatrice de “ The Path ”) basée sur le roman autobiographique de Nico Walker, un garçon de la classe moyenne qui a été dévasté par les démons de sa vie. pays. Une histoire d’amour, de dépendance … et de mort.

Nico Walker est un vétéran de la guerre en Irak et était accro à l’héroïne. Il a écrit ce roman depuis la prison, où il purgeait une peine pour avoir volé de nombreuses banques. “Toutes les belles choses touchent mon cœur, et elles le baisent jusqu’à ce que je meure.” C’est ce que ressent ce gamin de la classe moyenne avec une vie vouée à l’échec. Le monde ne fonctionnait pas bien mais il y vivait … jusqu’à ce qu’Emilie apparaisse et se cramponne à elle, sachant même que cela lui briserait le cœur.

Il a fait un peu plus d’argent sur la drogue, mais ce n’était pas du tout un mauvais enfant. Certes, l’université a été un échec et sa seule issue a été, pourquoi pas, de s’enrôler dans l’armée. Mais tout a vraiment mal tourné lorsqu’il a été affecté à la guerre en Irak comme «infirmier guerrier» sans que personne ne l’entraîne à l’horreur. Elle y a fait du mieux qu’elle pouvait: se défoncer sous les aérosols et les anesthésiques, consommer des films de tabac à priser et abuser du porno.

Rien de ce qui, à leur retour, n’a pu empêcher le stress post-traumatique qui les a entraînés, lui et Emilie, dans une spirale d’héroïne et de crime. Nico Walker, après avoir été traumatisé par la guerre, tombé dans la drogue et arrêté pour avoir volé des banques, a réussi à écrire, de prison, ce premier roman qui embrasse le côté sombre du cœur de l’Amérique avec un véritable humour noir et une tendresse. hors de l’ordinaire.

Ciara Bravo, Kelli Burglund, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, Kyle Harvey et Thomas Lennon complètent le casting principal de cette production AGBO des frères Russo eux-mêmes, produisant également aux côtés de Chris Castaldi, Mike Larocca, Jonathan Gray et Matthew Rhodes pour la distribution desquels Apple ont déclaré avoir payé plus de 40 millions de dollars.

Coproduit par The Hideaway Entertainment, le film sera présenté en première mondiale sur Apple TV + dans le monde entier le 12 mars, bien que deux semaines avant, le 26 février, il sortira dans les salles aux États-Unis qui pourraient y être ouvertes. ensuite…

Puis dit aperçu sous la forme d’un clip d’une minute, qui a vu le jour en même temps que les premiers critiques d’un film qui, d’après ce que j’ai lu plus haut, est appelé à polémique et à générer toutes sortes d’opinions trouvé, à la fois pour et contre. On verra.

Ceci et d’autres vidéos que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.