CBS a publié une première bande-annonce pour ‘Clarice’, suite de la série «Le silence des agneaux» qui suit l’agent du FBI après les événements du roman de 1988 de Thomas Harris. Rebecca Breeds, que nous avons vu dans des séries telles que “ Home and Away ”, “ The Originals ” et “ Little Liars ”, donnent vie au personnage principal joué par Jodie Foster dans le film, un rôle mémorable qui lui a valu le deuxième prix Meilleure actrice de sa carrière.

Se déroulant en 1993, juste un an après les événements du film original, la série montrera l’histoire personnelle inédite de l’agent du FBI Clarice Starling, qui revient pour traquer les tueurs en série et les prédateurs sexuels alors qu’elle navigue dans le monde politique de Washington. DC. Une femme brillante et vulnérable qui a besoin d’échapper au fardeau des secrets de famille qui l’ont hantée tout au long de sa vie.

Avec Breeds, la série qui arrive le 11 février 2021 met en vedette Kal Penn, Michael Cudlitz, Nick Sandow, Lucca De Oliveira, Marnee Carpenter et Devyn A. Tyler, avec Jayne Atkinson, Shawn Doyle et Tim Guinee comme acteurs. invités.

La série, une coproduction entre MGM et CBS Television Studios en association avec Secret Hideout, comprendra un scénario et une production exécutive des habitués Alex Kurtzman (“ Star Trek: Discovery ”) et Jenny Lumet, qui travaillent actuellement ensemble sur l’émission. Future série CBS All Access ‘The Man Who Fell to Earth’, inspirée du célèbre film mettant en vedette David Bowie en 1976.

Le film original a été réalisé par Jonathan Demme et mettait en vedette Jodie Foster et Anthony Hopkins dans leurs rôles emblématiques de Clarice Starling et Hannibal Lecter. En plus d’un énorme succès commercial avec plus de 270 millions de dollars de recettes dans le monde, le film a remporté cinq statuettes aux Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario adapté, du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Julianne Moore a pris le rôle de Clarice Starling dans la suite 2001 de Ridley Scott «Hannibal».

