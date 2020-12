Vingt ans après sa dernière incarnation dans le domaine audiovisuel, l’intrépide Clarice Starling reviendra sur les écrans en tant que protagoniste d’une suite de la série Le Silence des Innocents. Ce mardi, une première avance de Clarice, l’émission à venir que CBS Television produit, distribue et diffusera à partir de février de l’année prochaine.

«Le silence est terminé. Clarice. À venir sur CBS le 11 février 2021«, Lit-on en tête de la vidéo précédente.

Dans les 48 secondes du teaser, on perçoit un ensemble d’images qui illustrent la découverte d’un cadavre dans la scène possible d’un crime, pour enfin finir par un contre-jour du protagoniste, ce qui renforce sa présence héroïque bien que cela nous empêche de la visualiser clairement, étant une silhouette plutôt énigmatique. Mais les plus intéressants sont ces détails de papillon de nuit et les sons de nageoires tonitruants qui apparaissent dans le montage et évoquent “Buffalo Bill”, le meurtrier que Clarice doit capturer dans le roman original Le silence des agneaux et le film homonyme mettant en vedette Jodie Foster. .

Un synopsis officiel de la prochaine série CBS dicte ce qui suit (via):

«Clarice est une plongée profonde dans l’histoire personnelle inédite de l’agent du FBI Clarice Starling lorsqu’elle revient sur le terrain en 1993, un an après les événements du Silence des Innocents. Brillante et vulnérable, la bravoure de Clarice lui donne une lumière intérieure qui attire les monstres et les fous vers elle. Cependant, sa composition psychologique complexe issue d’une enfance difficile lui permet de commencer à trouver sa voix tout en travaillant dans le monde d’un homme, ainsi que d’échapper aux secrets de famille qui l’ont hantée tout au long de sa vie.

L’acteur australien Races de Rebecca (Pretty Little Liars) assume le rôle titre de la série, qui fera à peine ses débuts à la télévision et nous ne l’avons pas vu à l’écran depuis Julianne Moore – le successeur de Foster – l’a joué dans le film Hannibal, sorti en 2001.

Julianne Moore comme Clarice Starling à Hannibal.

Le casting de Clarice le complète Jayne Atkinson (Château de cartes), Charpentier de la Marnee (Esprits criminels), Shawn Doyle (La règle de Comey) et Tim Guinee (Patrie).

Les caractéristiques de la série Jenny Lumet Oui Alex Kurtzman (Star Trek: Discovery) en tant qu’écrivains et producteurs exécutifs, tandis que Elizabeth Klaviter (Grey’s Anatomy) sert de showrunner.

clarifier le silence des innocents



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.