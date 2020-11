Ce mercredi, Paramount Pictures a publié sur les réseaux sociaux un premier regard sur Clifford le gros chien rouge, un prochain film qui combine l’action réelle et l’animation numérique. Le projet est basé sur la série homonyme de livres pour enfants, publiée en 1963 par la maison d’édition Scholastic, sur un gigantesque labrador retriever rouge.

La popularité du Clifford laineux et rouge atteint un tel point que, au-delà des pages écrites et illustrées par l’Américain Norman Bridwell, le chien se lance également dans les jeux vidéo et la télévision. On notera en particulier le programme du réseau PBS Kids, diffusé à l’origine entre 2000 et 2003. Par contre, bien qu’il y ait déjà eu un film d’animation il y a plus de quinze ans, en 2021, nous verrons pour la première fois le chien énorme et sympathique dans une production action en direct.

Un synopsis officiel de la prochaine adaptation cinématographique dicte ce qui suit:

«Quand la lycéenne Emily Elizabeth (Camp de Darby) rencontrer un sauveteur animal magique (John Cleese) qui lui donne un petit chiot rouge, elle n’avait jamais prévu de se réveiller pour trouver un chien géant de dix pieds dans son petit appartement de New York. Alors que sa mère célibataire (Guillory de Sienne) est en voyage d’affaires, Emily et son oncle Casey drôle mais impulsif (Jack Whitehall) embarquez pour une aventure qui vous gardera sur le bord de votre siège alors que nos héros prennent une bouchée dans la Grosse Pomme. Basé sur le personnage bien-aimé du livre de Scholastic, Clifford apprendra au monde à aimer grand! “

La bande est dirigée par Walt Becker (Alvin and the Chipmunks: Adventure on Wheels) et le casting est complété par Kenan Thompson, Paul Rodriguez, Rosie Perez et David Alan Grier. Sa première était initialement prévue pour la saison de Noël 2020, mais la crise sanitaire a reporté sa sortie en salles à la fin de l’année prochaine.

Voir ci-dessous quelques réactions à la vidéo postée il y a quelques heures, que vous trouverez dans cet article. Qu’as-tu pensé?

Pourquoi ces studios de cinéma n’apprennent jamais, les adaptations photo-réalistes ne sont PAS la voie à suivre.

Si vous vous adaptez à partir d’un dessin animé, faites-en un dessin animé.

Sonic l’a appris à la dure. Clifford a l’air de le faire aussi. # Cliffordmovie – Natey (@ NathanTeller5) 25 novembre 2020

Pourquoi ces studios de cinéma n’apprennent-ils jamais? Les adaptations photoréalistes ne sont PAS la voie à suivre.

Si vous vous adaptez à partir d’un dessin animé, faites-le caricaturer. Sonic l’a appris à la dure. Il semble que Clifford le fera aussi.

Afficher. Est-il CGI ou vous venez de peindre un chien en rouge sans son consentement? 😩 – 🦇Bruised Wayne🦇 (@ Bruisedwayne69) 25 novembre 2020

Attendez. Est-ce fait avec CGI ou peignez-vous simplement un chien en rouge sans son consentement? “

D’autre part, l’illustrateur populaire Adam Ellis a choisi de célébrer ce premier regard sur l’action en direct de Clifford (un film qui “ne peut pas attendre!”) avec une bande dessinée hilarante de son propre.

Clifford the Big Red Dog sortira dans les salles américaines le 5 novembre 2021.

Clifford en direct



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.