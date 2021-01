Nous avons déjà un premier regard sur Kristen Stewart en tant que princesse Diana! Spencer sera le titre du prochain biopic sur le membre emblématique de la famille royale, et le tournage a déjà commencé en Allemagne.

Deadline a été le premier média à sortir la photographie qui présente l’interprète de Personal Shopper totalement transformé en Lady Di pour une scène du film qui sera réalisée par Pablo Larraín (Jackie, Neruda). La réalité est que la ressemblance est assez surprenante. Vous pouvez voir l’image ci-dessous:

Kristen Stewart comme la princesse Diana dans le film Spencer.

En plus de Stewart, le casting est complété par Sally Hawkins, Timothy Spall et Sean Harris, dont les rôles n’ont pas encore été confirmés, mais plus de détails seront probablement bientôt publiés.

Le film sera écrit par Steven Knight (Peaky Blinders), qui dans une interview avec Variety a déclaré que son scénario offrirait une perspective différente sur l’histoire que nous connaissons tous. Avec ce commentaire à l’esprit, l’intrigue du film devrait se dérouler un week-end dans les années 1990, lorsque Diana a décidé que son mariage avec le prince Charles ne fonctionnait pas, c’est pourquoi elle devrait s’écarter du chemin. finalement faire sa reine.

À propos du projet, Stewart avait ce qui suit à dire:

“Spencer est une plongée dans un [re]imagination émotionnelle sur qui était Diana à un moment clé de sa vie. C’est une déclaration physique de la somme de ses parties, en commençant par son nom de famille, Spencer. C’est un effort angoissant de sa part pour se ressaisir, tandis que Diana a du mal à s’accrocher à ce que le nom de Spencer signifie pour elle. “

Kristen Stewart dans la saison la plus heureuse (2020).

Maintenant que nous savons à quoi Kristen Stewart ressemble à la princesse Diana, nous devons attendre la première du long métrage, qui se tiendra à l’automne 2021 aux États-Unis.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.