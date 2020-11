L’une des productions qui excite le plus le public est probablement la nouvelle version qui aura le couvert de Gotham City au cinéma. Bien que nous ayons encore beaucoup de chemin à parcourir pour connaître tous ses secrets, l’étrange surprise se révèle grâce aux avantages d’Internet. La nouveauté récente nous montre le premier aperçu de ce que sera la nouvelle Batcave que Robert Pattinson utilisera dans Le Batman et bien que les photographies ne montrent pas de détails et de finitions, elles confirment qu’il s’agit d’un ensemble à grande échelle, digne d’une production comme ce.

Malgré les éventualités constantes qui ont affecté la production de The Batman – telles que l’arrêt de travail dû à la pandémie, ou plus tard le frein au tournage en raison de la contagion de Covid-19 par Robert Pattinson – Matt Reeves construit le sien Gotham à un rythme lent mais régulier. Maintenant que le tournage semble avoir pris un rythme soutenu, plusieurs nouvelles et images fuient du travail au Royaume-Uni.

Récemment, ce sont quelques captures aériennes qui révèlent ce que nous verrons à l’écran comme la Batcave du justicier. C’est le repaire secret et spécial du personnage, qui, comme toujours, doit être équipé de toutes sortes de gadgets avancés configurés par le milliardaire. Ce qui est montré dans les images révèle l’extérieur, l’entrée secrète dudit espace caché par l’embouchure d’une grotte, un lac intermédiaire et une forêt qui entoure le périmètre.

La comparaison avec les voitures qui entourent l’ensemble, peut être un témoin de la taille de la pièce. Sur le côté droit, il y a un espace qui permettra vraisemblablement le passage des caméras afin qu’elles puissent filmer l’acteur sous tous les angles possibles. La taille du bâtiment suggère en outre qu’il est équipé d’intérieurs capables de permettre l’accès des acteurs et des caméras.

D’autre part, des images d’autres décors qui appartiendraient soi-disant à la même production ont également traversé le réseau. L’un d’eux montre un ensemble d’avenues solitaires qui étaient ornées de quelques dérives de neige discrètes. Une autre construction de décor appartient censément à une usine, Gotham Harbour Iceberg Fishing, qui nous renvoie bien sûr au repaire des pingouins.

Enfin, il y a une autre construction d’une place circulaire entourée d’immenses statues de pierre et de beaucoup de neige dispersée dans toute la région. Bien que sur ce plateau, certains médias suggèrent qu’il pourrait bien s’agir de la production de Fantastic Animals, qui fait actuellement face à une polémique sur le départ de Johnny Depp.

Tous ces endroits sont au Royaume-Uni, dans un endroit non spécifié par les médias qui l’ont signalé en premier lieu. Cependant, on suppose que ce sont des propriétés de Warner Bros, c’est pourquoi il est parfaitement possible qu’il appartienne à l’une ou l’autre production, maintenant qu’on sait que les deux sont revenus à l’action.

La première de The Batman est prévue le 4 mars 2022. Bien que le tournage soit toujours en cours, cela n’a pas empêché le peu de matériel filmé avant la pandémie, donnant naissance à une avancée audiovisuelle passionnante que vous pouvez voir. ici.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.