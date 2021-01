Le premier trailer de la série préquelle SpongeBob de Nickelodeon est maintenant disponible, «Kamp Koral», un regard en VO sur le premier épisode intitulé «The Jellyfish Kid» dans lequel un jeune Bob l’éponge tente d’attraper sa première méduse.“ Kamp Koral: Bob l’éponge a moins d’années ” accédez à Paramount + cette année.

Dans la série, un Bob l’éponge de 10 ans et ses amis passent l’été à faire des feux de joie sous l’eau, à attraper des méduses sauvages et à nager dans le lac Yuckymuck, le tout dans le camping le plus fou de la forêt de varech, Kamp Koral. La série présentera également la voix principale de la série originale, avec Marc Ceccarelli et Vincent Waller en tant que co-producteurs exécutifs.

Le spin-off de 13 épisodes fera partie de Paramount + (anciennement CBS All Access) aux côtés d’autres projets tels que “ The Man Who Fell to Earth ”, “ Star Trek: Strange New Worlds ”, “ Grease: Rise of the Pink Ladies ‘,’ MTV’s Behind the Music – The Top 40 ‘,’ The Game ‘,’ Twenty Four Seven ‘,’ You’re Killing Me ‘,’ Flashdance ‘ou’ The Real Criminal Minds ‘.

SpongeBob SquarePants a été créé par Stephen Hillenburg et sorti pour la première fois en 1999, se concentrant sur les aventures aquatiques de son personnage principal et de ses amis dans la ville sous-marine de Bikini Bottom. La série est numéro un à la télévision depuis 18 ans, étant une véritable puissance financière pour la chaîne.

En 2004, Nickelodeon a élargi la franchise au-delà du petit écran avec “SpongeBob SquarePants: The Movie”, un film qui a rapporté 140 millions de dollars au box-office mondial. En 2015, SpongeBob: un héros hors de l’eau, un succès qui a permis de collecter 325 millions de dollars et de recevoir des critiques très positives. De plus, en novembre dernier, ‘SpongeBob SquarePants: A Hero to the Rescue’, le troisième opus de la franchise arrivé directement en VOD, est sorti.

Ceci et d’autres trilers que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.Cliquez ici pour le voir sur YouTube.