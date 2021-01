Une conversation entre femmes, mais surtout, une conversation entre deux mères, c’est ce que Mother only two a créé, la nouvelle première de Netflix et la nouvelle série dramatique médiatique mexicaine qui débarque sur la plateforme de streaming. Du poing et de l’esprit de Carolina Rivera est née l’histoire de deux mères qui, malgré leurs différences, doivent affronter un visage commun pour survivre à une maternité inhabituelle qui les aidera à apprendre des choses précieuses l’une sur l’autre.

Rivera a dit Cinéma PREMIERE qui parlait avec sa fille Ximena Sariñana à la lumière de la naissance de sa nouvelle petite-fille. Entre problèmes parentaux et lien féminin indéfectible nourri par l’arrivée d’une nouvelle femme dans la famille, l’idée est venue de créer une première car Mother il n’y en a que deux, une série qui, selon l’écrivain, parle de «l’expérience d’être mère et de la façon dont nous affrontons la vie de la maternité».

De quoi ça parle?

Dans son premier épisode Ana (Palette Ludwika) et Mariana (Paulina Goto) sont deux femmes enceintes qui convergent accidentellement dans la même chambre d’hôpital. Dès le premier instant, ils sont comme l’eau et l’huile, échangeant insultes et désaccords dans un moment aussi stressant que celui où ils vont accoucher. Après avoir reçu leurs bébés et avoir obtenu leur congé, les deux pensent qu’ils ne se reverront plus jamais, cependant, une infirmière désemparée les a fait se retrouver avec le mauvais bébé.

Des mois plus tard, lorsque l’hôpital les notifiera de l’erreur, les deux devront échanger les bébés sacrifiant ainsi le lien qu’ils avaient forgé avec le petit. Lorsque les filles, à travers la plaine et les longues nuits sans sommeil, révèlent que leur première mère leur manque, Ana et Mariana élaboreront un plan pour ne pas se séparer des filles et former une famille inhabituelle en cours de route.

En commençant par la maternité, la série en profite pour aborder de nombreux autres sujets sous un angle différent. L’importance de l’inclusion et du dialogue est au cœur d’une dispute avec deux femmes totalement différentes, tant par l’âge, que par le statut social et surtout par leur façon de voir la vie.

Jeter

Les grands protagonistes et piliers de la série sont Ludwika Paleta et Paulina Goto. Bien que les scripts de Rivera n’aient pas été conçus exclusivement pour ces actrices, dès le début de la production, ils ont été pensés pour commander le visage de la série.

«Le personnage sur papier est une chose et leur travail [Ludwika y Paulina] est de le façonner et de le finir. Et les personnages qu’ils ont réussi à créer sont un travail spectaculaire », a commenté Rivera.

En outre, Madre only hay dos présente également des performances de Martín Altomaro (je suis votre fan), Liz Gallardo (Las Aparicio), Samantha Orozco (La déesse de l’asphalte), Javier Ponce (Les élus) et Christian Chávez (La maison de la fleurs).

Production

Carolina Rivera et Fernando Sariñana Ce sont les esprits derrière la première de Mother il n’y en a que deux. Alors que Sariñana est en charge de la production et de la réalisation des épisodes, Rivera est la personne créative qui a donné vie à l’histoire et à ses personnages. Le duo est connu pour ses contributions diverses et réussies au cinéma national. Grâce aux films Loving You It Hurts, The Second Wind et même Bad Girls, nous pouvons avoir une idée de ce à quoi s’attendre dans cette nouvelle production Netflix.

La capacité d’écriture de Rivera a également atteint Hollywood dans des émissions comme Jane the Virgin et Devious Maids. Et sa première approche avec Netflix a été à travers la série dédiée à Luis Miguel, pour laquelle il a écrit quelques épisodes.

Il est à noter que Mère il n’y en a que deux auront à musique originale composée par Ximena Sariñana, en plus d’une sélection de morceaux composés et interprétés par des femmes émergentes de l’industrie de la musique au Mexique.

“C’était important pour moi d’avoir une partition musicale intéressante et originale”, a déclaré Rivera. “En plus d’un groupe musical de chansons d’autres compositrices que Ximena nous recommandait.”

Première

La série atteindra tous les foyers via Netflix. Carolina et son mari Fernando ne savent toujours pas si la série aura plus de saisons, mais pour le moment, les neuf premiers épisodes sont déjà disponibles sur Netflix.

