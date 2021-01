Lorsqu’il s’agit de la Terre du Milieu et de JRR Tolkien, il est connu pour être l’une des contributions les plus appréciées à la littérature de l’histoire. Raison pour laquelle les informations sur le retour de ce monde sur les écrans sont toujours à célébrer. Sans aucun doute, l’un des projets les plus attendus à la télévision est la série préquelle du Seigneur des anneaux, qui, bien qu’elle ne soit pas basée en tant que telle sur les personnages de ladite trilogie -de livres ou de films-, elle plongera dans le mythologie créée par l’auteur britannique. Nous vous parlons de la première, du casting et de tout ce que vous devez savoir sur la série Le Seigneur des Anneaux.

De quoi ça parle?

Il y a beaucoup de confusion autour de son argument. Au début, on croyait que la série Le Seigneur des Anneaux serait une préquelle directe et dans sa première, elle raconterait les allées et venues d’une jeune version d’Aragorn. Cependant, au début de 2019, la production a révélé une image d’une carte montrant une configuration de la Terre du Milieu antérieure à tout ce que nous avons rencontré dans les films de Peter Jackson par des millénaires.

Dans ce plan est représentée l’île de Númenor, un royaume légendaire né de la mer et qui a coulé dans une histoire similaire à l’Atlantide à la fin du deuxième âge de la Terre du Milieu. Cet endroit était la maison des Dúnedain, des hommes qui ont réussi à fuir avant le cataclysme et ont ensuite fondé les royaumes d’Arnor et de Gondor. Aragorn est un descendant et héritier de ces royaumes, donc son nom ou celui de ses ancêtres pourrait apparaître à un moment donné de la série.

Quoi qu’il en soit, le synopsis officiel de la série révèle également certains points et lieux clés que nous verrons tout au long de ses épisodes. Se pourrait-il que l’argument central de la série soit la chute du Grand Royaume de Númenor? Voici le synopsis officiel:

«La série à venir d’Amazon Studios présente pour la première fois sur les écrans les légendes héroïques de l’histoire légendaire du Second Age de la Terre du Milieu. Se déroulant des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des anneaux, ce drame épique emmènera les téléspectateurs dans une ère où de grandes puissances ont été forgées, les royaumes sont passés à la gloire et sont tombés en ruine, Des héros incroyables ont été mis à l’épreuve, l’espoir est suspendu par les fils les plus fins et le plus grand méchant qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien a menacé de couvrir le monde entier dans les ténèbres. Commençant à une époque de paix relative, la série suit un casting de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réapparition tant redoutée du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux aux majestueuses forêts de la capitale elfique de Lindon, en passant par l’impressionnant royaume insulaire de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se forgeront un héritage qui durera longtemps après votre disparition”.

Production

Le cinéaste espagnol Juan Antonio Bayona, responsable de films tels que The Orphanage (2007), The Impossible (2012) ou Jurassic World: Fallen Kingdom (2017), sera en charge de la réalisation des deux premiers épisodes pilotes, ainsi que de donner le ton à la série à venir . Bayona sera également producteur exécutif du projet.

D’autre part, les scripts sont en charge d’une équipe dirigée par les scénaristes JD Payne et Patrick McKay, qui ont travaillé ensemble sur des projets comme Star Trek Beyond (2016). Bryan Cogman, un vétéran connu de la guilde pour Game of Thrones, fournira des conseils créatifs et servira de co-scénariste pour certains épisodes.

Jeter

Au moment d’écrire ces lignes, la série Le Seigneur des Anneaux, qui n’a pas encore de titre officiel, tourne en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, il a déjà un casting important composé majoritairement de visages relativement méconnus par les standards hollywoodiens, mais aussi talentueux qu’ils sont connus aux frontières de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.

La série sera en vedette – soi-disant – par Robert Aramayo, un acteur surtout connu pour sa brève apparition dans Game of Thrones en tant que jeune version de Ned Stark. A côté de lui sera l’actrice Markella Kavenagh, d’Australie et reconnue dans son pays pour divers projets télévisés.

L’une des rares choses que l’on sait est que l’actrice Morfydd Clark jouera une jeune version de Galadriel dans deux épisodes de la série. Et l’acteur britannique Peter Mullan que nous avons vu brièvement dans la saga Harry Potter ou dans la série Westworld fera également partie du casting, bien qu’avec un rôle encore inconnu.

Le reste du casting est composé de Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Geoff Morrell, Lloyd Owen, Augustus Prew, Alex Tarrant , Sara Zwangobani, Benjamin Walker et bien d’autres.

Date de sortie de la série Le Seigneur des Anneaux

Amazon Studios n’a pas encore fixé de date de sortie finale, mais sa planification visait à le publier à un moment donné en 2021. Cependant, les retards causés par la pandémie pourraient modifier les plans, donc jusqu’à ce qu’il y ait des informations officielles, Nous ne pouvons pas vous assurer que la série arrivera au cours de l’année en cours.

La première saison est répertoriée pour contenir neuf épisodes et la seconde est filmée en parallèle avec la première, nous pouvons donc nous attendre à au moins deux épisodes sur les histoires de la Terre du Milieu et de Tolkien. Si tout se passe bien, la série dans son ensemble devrait s’étendre sur six saisons.

