Depuis sa création et en partie grâce à son casting spectaculaire, la série française Lupin, a réalisé ce que peu d’autres. Peu de temps après sa création, il est déjà resté semaine après semaine dans les premiers lieux de popularité. Bien que la société de streaming ne révèle pas ses chiffres exacts, il est évident que sa présence dans le catalogue a augmenté plus rapidement que les autres premières de la plate-forme telles que The Bridgertons ou Cobra Kai.

D’autre part, les critiques l’ont reçu à bras ouverts, lui accordant des notes et des pourcentages qui la positionnent déjà, pour l’instant, comme la meilleure série de 2021. Mais de quoi parle la série Lupin, qui compose son casting et pourquoi devrions-nous le voir?

De quoi ça parle?

Il est important de mentionner que l’intrigue de la série Lupin est inspirée du classique de la littérature française d’Arsène Lupin, une histoire bien connue qui a déjà été adaptée à de nombreux formats et à plus d’une occasion. Cependant, il est toujours possible que vous ne sachiez rien d’elle.

Lupin coûte l’histoire d’Assane Diop, un homme qui a été marqué après le suicide de son père, un fait pas du tout inattendu, étant donné que son père avait été condamné à la prison pour un crime qu’il n’avait pas commis.

Un jour, Assane tombe sur un cadeau mystérieux, un livre sur Arsène Lupin qui a le pouvoir d’accorder sa richesse. Grâce à un tel artefact mystique, il décide qu’il se vengera de son père. L’idée est de se venger de la famille qui a accusé et condamné son père à la prison et pour y parvenir il leur volera un collier de valeur grotesque qui se trouve au milieu d’une vente aux enchères au musée du Louvre à Paris.

En même temps qu’Assane consacre son temps au vol et assombrit son âme avec un objet de provenance douteuse, elle essaie de prendre soin de son fils, qui vit avec son ex-petite amie. Donc Lupin en cinq épisodes qui appartiennent à la première partie de l’histoire, est un croisement des genres qui vont du thriller de braquage, au suspense mystique, et bien sûr, au drame.

Production

La série a été configurée par George Kay et François Uzan qui, en plus d’être les showrunners, agissent également en tant que scénaristes. Kay est connu dans les médias pour diverses séries telles que la BBC britannique The Hour et plus récemment les différentes livraisons de Criminal en provenance du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Espagne et de France. Pour sa part, Uzan a une carrière centrée sur les productions télévisuelles françaises, faisant de Lupin sa plus grande contribution à ce jour.

Les cinq premiers épisodes sont réalisés par Marcela Said, Ludovic Bernard et Louis Leterrier.

Acteurs de la série Lupin

L’un des succès de la série est probablement dû à la présence d’Omar Sy dans le rôle principal. Il s’agit d’un acteur français qui a peu à peu gagné une présence internationale. Son histoire a commencé avec le film Amigos Untocables devenu un succès international. Et plus tard, des productions internationales comme Samba ou Jurassic World l’ont également mis devant le public.

En plus de Sy, la série complète son casting avec Ludovine Sagnier, Clotilde Hesme, Hervé Pierre, Nicole García et d’autres.

Où le voir?

La série Lupin fait partie du catalogue original de Netflix depuis le 8 janvier. Sa première saison composée de seulement cinq épisodes est déjà disponible sur la plateforme. Cinq autres ont déjà été confirmés pour arriver sur le service de streaming, mais toujours sans date de sortie claire.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.