Les fans de Vikings pensaient que la dernière saison de la série atteindrait la distance du milieu de 2021, cependant, une nouvelle bande-annonce vient de les surprendre avec des nouvelles qui indiquent le contraire. Malgré la pandémie, Amazon Prime Video sera la plate-forme responsable de la première de Vikings et cela se produira avant la fin de l’année.

À travers les réseaux sociaux, la plateforme a annoncé qu’elle recevrait à bras ouverts les derniers épisodes de la série qui sortira le 30 décembre. Les Vikings ont généralement divisé chacune de leurs saisons en deux parties. C’était une dynamique de dix épisodes, une courte pause puis les dix suivants.

Cette année, nous avons pu assister à la première moitié de sa dernière saison, mais avec l’arrivée de la pandémie, la production et les plans initialement convenus, ont subi le même revers que les autres productions dans le monde, en raison de l’augmentation des infections et de l’arrêt des activités. .

La nouvelle bande-annonce de Vikings – au début de la note – révèle que le spectateur est confronté à un nouveau lot d’épisodes pleins de résolutions, d’actions en gros et d’alliances définitives qui nous guideront vers le véritable résultat.

“Notre saga monumentale touche à sa fin, mais pas avant que vous ayez eu la chance de voir certains des épisodes préférés disponibles sur la plate-forme”, a déclaré le créateur de la série Michael Hirst. «Prime Video exposera de manière unique la finale de la série. J’espère que vous êtes prêt à de nombreuses surprises et si vous devez verser des larmes, j’espère que vous y êtes également préparé.

C’est un accord sans précédent dans le monde du streaming ou des séries télévisées par câble. Vikings est une production avec beaucoup de saveur internationale. Le Canada, l’Irlande, l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni ont contribué à un moment donné à son forge. MGM est le studio qui gère sa distribution mondiale. Il est naturel que la fin de la série atteigne la plate-forme de Jeff Bezos, puisqu’il a l’accord de conserver toutes les saisons précédentes dans son catalogue.

«Prime Video a déjà ravi les membres Prime avec les cinq saisons et demie de Vikings« a contribué Brad Beale, premier vice-président vidéo de la licence de contenu mondial. “Le 30 décembre, les membres Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en Irlande seront les premiers à connaître le sort de leurs personnages bien-aimés alors que le drame épique se termine dans les dix derniers épisodes.”

Pour l’instant il n’y a aucune information liée à son exposition au Mexique.

vikings vikings vidéo amazon prime



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.