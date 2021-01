Nous allons avec les versions que nous aurons disponibles sur Netflix tout au long du mois de février. En ce qui concerne le cinéma, nous pouvons mettre en évidence des films comme ‘Malcolm et Marie‘, un projet qui est parti d’une idée de Zendaya, qui a contacté le créateur de’ Euphoria ‘, Sam Levinson, et lui a demandé s’il lui était possible d’écrire et de réaliser un film pendant la quarantaine. Quelques jours plus tard, Levinson a inventé cette histoire dirigée par l’actrice et John David Washington. En ce qui concerne les séries, les premières saisons de ‘La danse des lucioles’, ‘Derrière ses yeux’ et ‘Tribus d’Europe’.

Voici les premières de films, séries et documentaires qui arriveront sur Netflix le mois prochain:

3 février: ‘La danse des lucioles’ T1 (série)

4 février: ‘Plage noire‘(film)

5 février: «Hache» T2 (série)

5 février: ‘Malcolm et Marie‘(film)

10 février: “ Scène de crime: disparition à l’hôtel Cecil ” (film documentaire)

11 février: ‘point rouge‘(film)

12 février: ‘À tous les garçons: pour toujours‘(film)

12 février: ‘La haine, par Dani Rovira’ (spécial comédie)

17 février: ‘Derrière ses yeux’ T1 (série)

19 février: ‘Tribus d’Europe’ T1 (série)

23 février: «Pel» (film documentaire)

26 février: ‘Fou pour elle‘(film)

26 février: ‘Il y a quelqu’un dans ta maison‘(film)

26 février: ‘Super nerds‘(film)