Quel meilleur plan pour commencer 2021 qu’avec tous les nouveaux ajouts à la plate-forme de streaming de la société de production del castillo? Ce mois-ci, il y aura des premières tous les vendredis. Des super-héros qui transforment la réalité aux documentaires qui nous mènent directement à Arendelle, en passant par des histoires inspirantes sur le pouvoir de la musique.

Ensuite, nous présentons les premières de janvier sur Disney Plus.

Bien au-delà: Création de Frozen II (8 janvier 2021)

Avec le temps qui passe et moins d’un an après la première mondiale de Frozen II, l’équipe créative ouvre ses portes dans les coulisses d’une série en 6 parties qui révèle ce qu’il faut pour créer le film d’animation n ° 1 de tous les temps. . Pour la première fois, les caméras capturent les défis et les progrès, l’art et la complexité de la création d’un film Walt Disney Animation Studios. L’une des premières de janvier de Disney Plus.

Marvel Studios: Legends (8 janvier 2021)

Alors que l’univers cinématographique Marvel continue de s’étendre, “Marvel Studios Legends” célèbre et explique ce qui s’est passé avant. Nous réexplorons les héros, les méchants et les moments épiques de tout le MCU en préparation des histoires à venir que tout le monde attend avec une grande impatience. Chaque segment dynamique nous amène directement à la série qui sera présentée en première sur Disney +, préparant le terrain pour les événements futurs. “Marvel Studios: Legends” tisse les multiples volets qui composent l’incroyable univers cinématographique Marvel.

WandaVision (15 janvier 2021)

La minisérie tant attendue de Marvel Studios combine la sitcom classique avec le MCU pour continuer l’histoire de Wanda Maximoff et Vision, un couple de super-héros aux vies apparemment idéales qui se méfient de la réalité. Il aura un total de 9 épisodes, mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany, qui reprennent leurs rôles sur grand écran. Il a été dit que la production aura des touches de The Office et Modern Family.

La vie d’un chien – Avec Bill Farmer (15 janvier 2021)

A Dog’s Life with Bill Farmer est une série de 10 épisodes où la voix emblématique de la version anglaise de Goofy et Pluto depuis plus de 30 ans, le légendaire Bill Farmer de Disney, quitte le micro pour rencontrer ses personnages préférés: les chiens! Bill va à la rencontre des meilleurs amis de l’être humain qui font un travail incroyable.

Bluey (15 janvier 2021)

Ce regard drôle et honnête sur la vie de famille moderne montre comment le jeu imaginatif aide à construire des enfants en bonne santé. Australian Cattle Dog Bluey a une imagination débordante et adore transformer la vie de tous les jours en aventures joyeuses. Elle et sa sœur cadette, Bingo, ont entrepris d’explorer leur monde en utilisant des jeux pour vaincre leurs peurs et se prouver adultes.

Magic Camp (15 janvier 2021)

En tant qu’enfant fréquentant l’Institut de la magie, une retraite de montagne isolée qui accueille chaque été un groupe de magiciens en herbe, Andy Duckerman était une légende dans ce camp. Aujourd’hui âgé de 35 ans, il a du mal à joindre les deux bouts en tant qu’illusionniste professionnel et est frustré et déprimé par la direction prise par sa carrière. C’est jusqu’à ce que l’Institut l’invite à revenir comme conseiller auprès d’aspirants moins mûrs et rares. De plus, il retrouve son ex-petite amie – et maintenant une grande ennemie – Kristina Darkwood. Comédie avec Adam DeVine et Gillian Jacobs. Réalisé par Mark Waters.

Le seul et unique Ivan (22 janvier 2021)

Cette adaptation du livre de Katherine Applegate, qui fait partie des premières de janvier de Disney Plus, raconte l’histoire d’Iván, un gorille à dos argenté de 200 kilogrammes qui partage un habitat commun à l’intérieur d’un centre commercial situé à la périphérie de la ville. ville. Stella, l’éléphant, y vit également; Bob, le chien et d’autres animaux. Quand Ruby, un petit éléphant, arrive pour rejoindre le groupe, Ivan découvre quelque chose sur lui-même, quelque chose qui dormait. Une histoire inoubliable sur la beauté de l’amitié, le pouvoir de la visualisation et l’importance de la maison. Il présente la performance de Bryan Cranston et les voix de Sam Rockwell, Angelina Jolie, Helen Mirren et Danny DeVito.

Muppets Now (22 janv.2021)

Scooter est sur le point de télécharger la nouvelle série des Muppets sur Internet, mais il devra surmonter les nombreux obstacles qui se présentent pour parvenir à la livraison à temps. Dans cette série de parodies et de variétés, nous verrons Miss Piggy avec un nouveau blog lifestyle, le chef suédois présente «Super Super Kitchen» – un spectacle de défis culinaires – et, en plus, Walter, le fan des Muppets, reçoit des leçons sur un passe-temps sombre dans le segment Muppet Masters.

Nuages ​​(29 janvier 2021)

C’est l’histoire vraie de Zach Sobiech, un jeune de 17 ans qui a un don exceptionnel pour la musique, mais qui est diagnostiqué avec un cancer des os rare. La pièce se concentre sur sa dernière année scolaire, au cours de laquelle il devra surmonter des obstacles dans l’amour, la famille et l’amitié tout en laissant derrière lui un grand héritage musical et en servant d’inspiration aux autres. Lorsque la santé de Zach se détériore, il est contraint de prendre des décisions difficiles sur la façon de passer le temps qu’il lui reste et, surtout, avec qui. Finalement, il découvre que la meilleure façon de dire au revoir est avec la musique, et c’est ainsi que son tube “Clouds” est né.

Marvel 616 (29 janvier 2021)

Série documentaire d’anthologie qui explore l’impact historique et socioculturel de l’univers Marvel et son lien avec le monde réel. Chaque épisode est réalisé par une personne différente avec un regard unique sur un sujet captivant. Ensemble, une peinture complexe et colorée est créée qui montre l’influence constante de Marvel sur la vie quotidienne.

Popcorn Pixar (22 janvier 2021)

Goûtez à Pixar! Dans le cadre des premières de janvier sur Disney Plus, cette collection de mini-shorts présente vos personnages préférés dans de nouvelles histoires miniatures. Créé par les animateurs Pixar pour un moment de plaisir rapide.

Autres films

Epic – Première: 8 janvier Dolittle 3 – Première: 15 janvier Eragon – Première: 15 janvier Everest Expedition – Première: 15 janvier The Gender Revolution – Première: 15 janvier The Book of Life – Première: 22 janvier À la recherche d’Amelia – Première: 22 janvier Wild Uganda – Première: 22 janvier Total Rhythm – Première: 22 janvier Flicka et Flicka 2 – Première: 22 janvier Ramona et Beezus – Première: 29 janvier

Autres séries

El Jardin De Clarilú – Première: 8 janvier Art Attack Saison 3 – Première: 8 janvier The Science of Absurdity Seasons 3 et 4 – Première: 8 janvier Pyjama Party Seasons 2 et 3 – Première: 15 janvier TOTS: Service de livraison d’animaux – Première: 15 janvier When The Bell Rings – Première: 15 janvier High School Musical: The Musical: The Series: The Special – Premiere: 15 janvier Veterinary Secrets Season 2 – Premiere: le 22 janvier High School Musical: The Musical: The Sing- En même temps – Première: 22 janvier The Science of the Absurd Seasons 5 et 6 – Première: 22 janvier Betty, my ugly beauty – Première: 29 janvier Camp Kikiwaka – Première: 29 janvier Arnoldo’s Ristorantino (date à confirmer)

Autres shorts

Berceuses Disney Junior – Première: 29 janvier Premières Disney et Mexique



