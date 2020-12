Nous avons finalement atteint le dernier mois de cette année sanglante. Un mois au cours duquel nous aurons plusieurs premières qui réveilleront le box-office espagnol de plus en plus faible, comme certaines qui arrivent ce vendredi 4 décembre.

Comme la nouveauté la plus remarquable que nous ayons ‘L’été que nous vivons(Warner Bros.), un drame romantique avec Blanca Surezy et Javier Rey dans lequel des nécrologies mystérieuses arrivent aux mains d’un jeune journaliste. Toujours non signé. Toujours dédié à un Luca. En eux, on devine une histoire d’amour, d’amitié et de trahison qui s’est déroulée sur les routes de Jerez durant l’été 1958. Un amour immortel dont les protagonistes, malgré le fait que quarante ans se sont écoulés, ne veulent pas oublier.

Pour sa part, pour toute la famille vient ‘En guerre avec mon grand-père‘(Diamond Films), une comédie dans laquelle le jeune Peter est obligé de quitter sa chambre lorsque son grand-père récemment veuf Ed (Robert De Niro) emménage dans leur maison. Avec l’aide de ses amis, Peter déclare la guerre à son grand-père pour le faire quitter la pièce, mais Ed est têtu et ne va pas lui faciliter la tâche.

Enfin, pour les petits vient ‘Le cavalier de dragon‘(Flins & Pinculas), un film d’animation dans lequel Firedrake est un jeune dragon d’argent qui en a assez de se cacher dans la forêt et qui est prêt à montrer à l’ancienne génération qu’il est un vrai dragon. Alors que les humains sont sur le point de détruire le dernier refuge de sa famille, Firedrake part à l’aventure secrète avec son ami Sulphur Skin à la recherche de “The Edge of Heaven”, les légendes disent que c’est le sanctuaire des dragons. À leur recherche, Firedrake et Brimstone Skin rencontrent Ben, un orphelin et errant qui décide de les rejoindre.

‘En guerre avec mon grand-père’

Genre: Comédie, Famille

Réalisateur: Tim Hill

Scénario: Joey Syracuse, Matt Ember, Tom J.Astle Read

Interprétation: Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle, Oakes Fegley, Laura Marano, Cheech Marin, Jane Seymour, Christopher Walken, Faizon Love

Résumé: Le jeune Peter est obligé de quitter sa chambre lorsque son grand-père récemment veuf Ed (Robert De Niro) emménage dans leur maison. Avec l’aide de ses amis, Peter déclare la guerre à son grand-père pour le faire quitter la pièce, mais Ed est têtu et ne va pas lui faciliter la tâche.

«Madame Curie»

Genre: Biographie, Drame, Romance

Réalisateur: Marjane Satrapi

Guin: Jack Thorne

Interprétation: Rosamund Pike, Sam Riley, Anya Taylor-Joy, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale, Jonathan Aris, Corey Johnson, Tim Woodward, Indica Watson, Harriet Turnbull, Demetri Goritsas, Mirjam Novak, Peter Sztojanov Jr., Cara Bossom

Résumé: À la fin du XIXe siècle, Marie Sklodowska est une scientifique qui doit lutter contre la société pour mener à bien ses recherches. Après s’être associé à Pierre Curie et avoir remporté le prix Nobel pour leurs études sur la radioactivité, le couple est devenu le centre de l’attention internationale. Cependant, après un tragique accident, Marie doit continuer d’avancer seule dans son travail et faire face aux effets transformateurs de ses découvertes.

‘L’été dans lequel nous vivons’

Genre: Drame, Romance

Directeur: Carlos Sedes

Guin: Ramn Campos, Gema R. Neira, Salvador S. Molina, Javier Chacrtegui, David Orea

Interprétation: Blanca Surez, Javier Rey, Pablo Molinero, Carlos Cuevas, Mara Pedraza, Moreno Borja, Adelfa Calvo, Manuel Morn, Guiomar Puerta, Joaqun Nuez

Résumé: Certaines nécrologies mystérieuses parviennent aux mains d’un jeune journaliste. Toujours non signé. Toujours dédié à un Luca. En eux, on devine une histoire d’amour, d’amitié et de trahison qui s’est déroulée sur les routes de Jerez durant l’été 1958. Un amour immortel dont les protagonistes, malgré le fait que quarante ans se sont écoulés, ne veulent pas oublier. Il y a des moments qui durent toute une vie.

‘Le cavalier de dragon’

Genre: Animation, Aventure, Famille

Réalisateur: Tomer Eshed

Guin: Johnny Smith

Interprétation: Nonso Anozie, Felicity Jones, Freddie Highmore, Thomas Brodie-Sangster, Patrick Stewart, Sanjeev Bhaskar, Meera Syal, Jamiyka Jones, Stephen Hogan, David Brooks

Résumé: Caché à la périphérie de Londres, Firedrake est un jeune dragon d’argent qui en a assez de se cacher dans la forêt et qui est prêt à montrer à l’ancienne génération qu’il est un vrai dragon. Alors que les humains sont sur le point de détruire le dernier refuge de sa famille, Firedrake part à l’aventure secrète avec son ami Sulphur Skin à la recherche de “The Edge of Heaven”, les légendes disent que c’est le sanctuaire des dragons. À leur recherche, Firedrake et Brimstone Skin rencontrent Ben, un orphelin et errant qui décide de les rejoindre. Ils découvriront bientôt qu’ils ne voyagent pas seuls… L’ortie brûlante les poursuit; le monstre maléfique mangeur de dragon qui traque et détruit tout le monde …

‘Comment survivre dans un monde matériel’

Genre: Comédie

Réalisateur: Miranda July

Guin: Miranda juillet

Interprétation: Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez, Richard Jenkins, Debra Winger

Résumé: Theresa (Debra Winger) et Robert (Richard Jenkins) sont deux escrocs professionnels qui ont passé 26 ans à entraîner leur fille unique, Old Dolio (Evan Rachel Wood), à arnaquer, escroquer et voler à chaque occasion. Lors d’un coup d’État mal planifié et désespéré, la famille convainc une inconnue (Gina Rodriguez) de se joindre à sa prochaine fraude, ce qui va sans aucun doute bouleverser tout leur monde.

«Josep»

Genre: Animation

Directeur: Aurel

Guin: Jean-Louis Milesi

Interprétation: Sergi Lpez, Slvia Prez Cruz, Emmanuel Vottero, Xavier Serrano, David Marsais, Valrie Lemercier

Résumé: février 1939. Accablé par la vague de républicains fuyant la dictature de Franco, le gouvernement français choisit de confiner les Espagnols dans des camps de concentration. Dans l’un de ces champs, deux hommes, séparés par un fil de fer barbelé, se lient d’amitié. L’un d’eux est Josep Bartoli, un dessinateur qui lutte contre le régime de Franco.

‘Recommencer’

Genre: Drame

Réalisateur: Phyllida Lloyd

Guin: Malcolm Campbell, Phyllida Lloyd

Interprétation: Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill, Cathy Belton, Ericka Roe, Rebecca O’Mara, Sean Duggan, Charlene Gleeson, Chelsea Gill, Lucy Parker Byrne, Ally Ni Chiarain, Eimear Morrissey, Liz Fitzgibbon, Molly McCann, Ruby Rose O’Hara, Dmitry Vinokurov, Aaron Lockhart, Anita Petry

Résumé: À première vue, Sandra (Clare Dunne) est une jeune mère qui s’efforce de trouver un foyer chaleureux, sûr et heureux où ses deux jeunes filles grandissent. Déterminée à ce que leur vie s’améliore, et lorsqu’elle comprend que les institutions ne vont pas l’aider, elle décide de la relever de zéro. Avec très peu d’argent et aucune économie, Sandra doit utiliser toute son ingéniosité pour concrétiser son plan ambitieux. En même temps, elle doit échapper au contrôle de son ex-mari possessif et s’éloigner de ses filles et d’elle-même. Mais rien ne peut intimider Sandra, qui rassemble une série d’amis prêts à la soutenir et à l’aider. Merci à la générosité et à la gentillesse de ces personnes …

‘Début’

Genre: Drame

Réalisateur: Dea Kulumbegashvili

Guin: Dea Kulumbegashvili, Rati Oneli

Interprétation: Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Rati Oneli

Résumé: Dans une ville de province tranquille, une communauté de Témoins de Jéhovah est attaquée par un groupe extrémiste. Dans le feu du conflit, le monde de Yana, l’épouse du leader communautaire, s’effondre lentement. L’insatisfaction intérieure de Yana grandit alors qu’elle lutte pour donner un sens à ses désirs.

‘Le vampire de Barcelone’

Genre: Drame, Thriller

Réalisateur: Llus Dans

Guin: Llus Arcarazo, Mara Jan

Interprétation: Roger Casamajor, Nora Navas, Bruna Cus, Francesc Orella, Sergi Lpez, Mario Gas, Nuria Prims, Pablo Derqui, Anna Alarcn, Alejandra Howard, Albert Pla

Résumé: À Barcelone au début du XXe siècle, deux villes coexistent: l’une bourgeoise et moderniste, l’autre sordide et sale. La disparition de la petite Teresa Guitart, fille d’une famille aisée, choque le pays et la police a bientôt un suspect: Enriqueta Martí, surnommée «La Vampira del Raval». Le journaliste Sebastià Comas plonge dans le labyrinthe de rues, bordels et secrets du quartier du Raval, où il sait quoi trouver la vérité sur les disparitions et les meurtres macabres d’enfants dont La Vampira est accusée. Vous découvrirez bientôt qu’une élite s’y cache, prête à cacher ses vices à tout prix.

‘Le parrain, épilogue: la mort de Michael Corleone’

Genre: Drame, Thriller

Directeur: Francis Ford Coppola

Scénario: Mario Puzo, Francis Ford Coppola

Interprétation: Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garca, Eli Wallach, Joe Mantegna, George Hamilton, Bridget Fonda, Sofia Coppola,

Résumé: Michael Corleone (Al Pacino) a déjà 60 ans et il veut juste protéger sa famille du crime qui les entoure et trouver le meilleur successeur pour son emporium. Cela pourrait être le véhément Vincent (Andy Garcia), mais cela pourrait aussi être l’étincelle qui transformera l’espoir de Michael d’avoir une entreprise légitime en un enfer de violence …

‘Rocca change le monde’

Genre: Comédie, Famille

Réalisateur: Katja Benrath

Guin: Hilly Martinek

Interprétation: Luna Maxeiner, Caspar Fischer-Ortmann, Luise Richter, Leo Knizka, Barbara Sukowa, Mina Tander, Fahri Yardim, Michael Maertens, Cordula Stratmann, Detlev Buck, Volker Bruch, Claire Wegener, Annika Vieider, Nevio Wendt, Marta Laubinger, Lena Stolze, Hedi Kriegeskotte, Milena Dreiig, Markus Knfken, Natalya Bogdanis, Ivan Doan

Résumé: courageux, drôle et unique: c’est Rocca. À onze ans, il mène une vie un peu particulière. Alors que son père astronaute la regarde depuis l’espace, Rocca vit seule avec son écureuil et fréquente une école normale pour la première fois de sa vie. Tout se distingue immédiatement par son attitude insouciante et anticonformiste. Rocca n’a pas peur d’affronter les intimidateurs de la classe, car elle défend la justice à bout portant. Et il n’est pas difficile pour elle de se lier d’amitié avec Casper, un «sans-abri» qu’elle essaie d’aider, tout en essayant de gagner l’affection de sa grand-mère. Avec son optimisme débordant, Rocca montre, avec ses nouveaux amis, que même une fille peut changer le monde.

‘Pippi et l’homme sans sommeil’

Genre: Animation, Famille

Directeur: Edmunds Jansons

Guin: Lot Eglite

Distribution:

Résumé: Cette année, tout va mal. Un petit frère est apparu dans la vie de Pippi et tout bouleverse. Avec l’aide de leur ami imaginaire, M. Sleepless, ils créeront un plan pour sauver les vacances de Noël. Venez découvrir deux belles histoires pour les plus petits chargées de valeurs sur les relations fraternelles.