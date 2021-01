Après avoir mis la fichue 2020 derrière une bonne fois pour toutes, une nouvelle année de cinéma commence dans laquelle il y a beaucoup d’espoir que ce sera mieux que le passé (ce qui n’est pas très difficile), puisque les grandes sorties qui ont été reportées l’ont l’idée que les cinémas seront à nouveau le grand passe-temps des affaires et des loisirs qu’ils étaient avant l’heureuse pandémie.

Se concentrer sur les premières, qui sont peu nombreuses mais très intéressantes, comme la nouveauté la plus remarquable que nous ayons ‘Sauvage(DeAPlaneta), un thriller dans lequel Russell Crowe joue Tom, un homme dont la vie n’a plus de sens. En pleine dépression, il croise Rachel (Caren Pistorius) sur la route, une jeune femme en retard au travail et qui, nerveusement, reproche à Tom avec le klaxon de ne pas bouger sa voiture à un feu. Dès lors, un dangereux jeu du chat et de la souris commence dans lequel le tourbillon de cette «rage au volant» transcende toute limite que Rachel n’a jamais imaginée.

Pour sa part, de France vient ‘Le manuel de la bonne épouse‘(A Contracorriente Films), une comédie dramatique dans laquelle Paulette Van Der Beck et son mari dirigent une école pour femmes au foyer, mais après sa mort subite, Paulette découvre que l’école est au bord de la faillite. Avec son premier amour et avec l’aide de sa demi-soeur excentrique et d’une religieuse stricte, Paulette s’associe à ses élèves pour surmonter leur état de répression et devenir des femmes libérées.

Enfin, le français est aussi ‘Le petit vampire‘(Tripictures), un film d’animation dans lequel Little Vampir a eu 10 ans au cours des 300 dernières années. Il vit dans une maison hantée avec un joyeux groupe de monstres, mais il s’ennuie extrêmement. Ainsi, bien que ses parents ne le laissent pas quitter le manoir car le monde extérieur est très dangereux pour eux, Little Vampir, accompagné de son bulldog à carburant Fantomate, se faufile sans être vu à la recherche de nouveaux amis. Rencontrant ainsi un garçon humain nommé Miguel, mais leur amitié a rapidement attiré l’attention du terrifiant Gibossus, un vieil ennemi qui poursuit Little Vampir et sa famille depuis des siècles.

‘Manuel de la bonne épouse’

Genre: Comédie, Drame

Directeur: Martin Provost

Guin: Martin Provost, Sverine Werba

Interprétation: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Nomie Lvovsky, Edouard Baer, ​​Franois Berland, Marie Zabukovec, Anamaria Vartolomei, Lily Taieb, Pauline Briand, Armelle

Résumé: Paulette Van Der Beck et son mari dirigent une école pour femmes au foyer. Sa mission est de former les adolescents à devenir les épouses parfaites. Suite à la mort subite de son mari, Paulette découvre que l’école est au bord de la faillite. En mai 1968, il a commencé à remettre en question ses croyances. Réunie avec son premier amour, Andr, et avec l’aide de sa demi-soeur excentrique Gilberte et de la stricte religieuse Marie-Thrse, Paulette s’associe à ses élèves pour surmonter leur état de répression et devenir des femmes libérées.

‘Sauvage’

Genre: Thriller

Réalisateur: Derrick Borte

Guin: Carl Ellsworth

Interprétation: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Anne Leighton, Lucy Faust, Devyn A. Tyler, Michael Papajohn, Austin P. McKenzie, Stephen Louis Grush, Sylvia Grace Crim, Vivian Fleming-Alvarez, Jenanne Alexander, Gretchen Koerner, Samantha Beaulieu, Juliene Joyner, Donna Duplantier, Tim Bell, Deven MacNair, Angela Abadie, Kevin Howard, Scheryl W Brown, Brett Smrz, Scott Walker, Kriss Fortunato, Richie Burden, Gordon Dexheimer, Mike R. Moreau, Gregory Hobson, Hick Cheramie

Résumé: Russell Crowe, lauréat d’un Oscar, joue Tom, un homme dont la vie n’a plus de sens. En pleine dépression, il croise Rachel (Caren Pistorius) sur la route, une jeune femme en retard au travail et qui, nerveusement, reproche à Tom avec le klaxon de ne pas bouger sa voiture à un feu de circulation. Dès lors, un dangereux jeu du chat et de la souris commence dans lequel le tourbillon de cette «rage au volant» transcende toute limite que Rachel n’a jamais imaginée.

‘Le petit vampire’

Genre: Animation, Famille, Fantaisie

Directeur: Joann Sfar

Guin: Sandrina Jardel, Joann Sfar

Interprétation: Camille Cottin, Claire de la Re du Can, Quentin Faure, Louise Lacoste, Loc Legendre, Ricardo Lo Giudice, Sava Lolov, Nicolas Lumbreras, Alex Lutz, Alexandre Philipp, Jean-Paul Rouve, Elisa Ruschke, Joann Sfar, Mara Taquin , Katia Tchenko, Vincent Vermignon

Résumé: Little Vampir a 10 ans depuis 300 ans. Bien qu’il vive dans une maison hantée avec un joyeux groupe de monstres, il s’ennuie énormément … Son rêve? Allez à l’école pour rencontrer d’autres enfants. Malheureusement, ses parents ne le laissent pas quitter le manoir, car pour eux, le monde extérieur est très dangereux! Accompagné de son fidèle bulldog Fantomate, Little Vampir se faufile sans être vu à la recherche de nouveaux amis. Rencontre bientôt un enfant humain, Miguel, mais leur amitié a rapidement attiré l’attention du terrifiant Giboso, un vieil ennemi qui hante Little Vampir et sa famille depuis des siècles …

‘Les mille et un’

Genre: Drame

Réalisateur: Clarisa Navas

Guin: Clarisa Navas

Interprétation: Sofia Cabrera, Ana Carolina Garca, Mauricio Vila, Luis Molina Casanova, Marianela Iglesia, Pilar Rebull Cubells, Facundo Ledesma, Leo Espndola

Résumé: Quand Iris rencontre Renata, une jeune femme au passé difficile, elle est immédiatement attirée par elle. Vous devrez surmonter vos peurs et affronter vos insécurités pour vivre le premier amour. Une histoire pleine de tendresse dans un environnement très hostile où le désir prend de nombreuses formes dans le noir et les ragots peuvent devenir une arme.