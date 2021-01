Quand il semblait que nous montions un peu, Filomena est arrivé la semaine dernière pour semer le chaos … un chaos qui quitte la tempête et est pris par les nouvelles restrictions provoquées par le nombre de plus en plus élevé d’infections du fléau que nous subissons, Cela conduira à une nouvelle avalanche de retards qui feront en sorte que les cinémas continueront de subir davantage de pertes et seront contraints de fermer leurs portes, ce qui est déjà le cas. Quand tout cela finira-t-il? J’aurais aimé que quelqu’un ait cette réponse.

Se concentrer sur les premières, qui sont ce qu’elles sont, comme la nouveauté la plus remarquable que nous ayons ‘Les Elfkins‘(Vercine), un film d’animation allemand dans lequel Helvi, Kipp et Butz, des jeunes Elfkins, décident de faire surface en quête d’aventure pour finir par aider le pâtissier Theo, rappelant ainsi au reste d’Elfkins que leur véritable objectif est d’aider aux autres.

Pour sa part, une autre version qui arrive est ‘23 promenades(Caramel Films), un drame dans lequel Dave et Fern sont deux étrangers d’un certain âge qui n’ont pas eu la vie facile. Ils se rencontrent en promenant leurs chiens, et sur 23 promenades, une romance fleurit entre les deux. Mais ni Dave ni Fern n’ont été entièrement honnêtes l’un avec l’autre …

Enfin, il lance également ‘Des vacances avec toi … et ta femme(Cinemaran), une comédie dans laquelle Antoinette, institutrice, attend avec impatience ses longues vacances d’été, pour accompagner Vladimir, son amant secret, et le père d’un de ses élèves. Mais ses projets sont contrariés quand il apprend que la femme a organisé des vacances en famille à Cvennes.

‘Les Elfkins’

Genre: Animation, Comédie, Famille

Directeur: Ute von Mnchow-Pohl

Guin: Jan Strathmann

Interprétation: Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel, Detlef Bierstedt, Elke Heidenreich, Rolf Berg, Ranja Bonalana, Marie-Luise Marjan, Bill Mockridge

Résumé: Depuis plus de 200 ans, les Elfkins vivent sous terre, se cachant du monde supérieur et évitant toute interaction avec des êtres humains “ ingrats et mauvais ”. Mais un jour, Helvi, Kipp et Butz décident de remonter à la surface de la terre. Après de nombreuses aventures, Helvi se lie d’amitié avec Theo, une pâtissière un peu bourru qui lui rappelle, ainsi qu’à tous les autres Elfkins, son véritable but dans la vie: aider les autres!

’23 promenades ‘

Genre: Drame, Comédie

Directeur: Paul Morrison

Guin: Paul Morrison

Interprétation: Dave Johns, Alison Steadman, Rakhee Thakrar, Graham Cole, Bob Goody

Résumé: Dave (Dave Johns) et Fern (Alison Steadman) sont deux étrangers d’un certain âge qui n’ont pas eu une vie facile. Ils se rencontrent en promenant leurs chiens et, en 23 promenades, une romance s’épanouit entre les deux. Mais ni Dave ni Fern n’ont été entièrement honnêtes l’un envers l’autre, et leur avenir peut être compromis par les secrets qu’ils ont gardés.

‘Des vacances avec toi … et ta femme’

Genre: Comédie

Réalisateur: Caroline Vignal

Guin: Caroline Vignal

Interprétation: Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cte, Denis M’Punga

Résumé: Antoinette, institutrice, attend avec impatience ses longues vacances d’été, pour accompagner Vladimir, son amant secret, et le père de l’un de ses élèves. Ses projets sont contrariés lorsqu’il apprend que la femme a organisé des vacances en famille à Cvennes. Antoinette décide de suivre les traces de sa bien-aimée, dans une aventure, où elle rencontre Patrick pour l’aider à se découvrir.

‘Au delà des mots’

Genre: Drame

Réalisateur: Urszula Antoniak

Guin: Urszula Antoniak

Interprétation: Jakub Gierszal, Andrzej Chyra, Justyna Wasilewska, Philip Wilhelmi, Christian Lber

Résumé: Michael et Franz, son patron et meilleur ami, se sentent chez eux dans les restaurants, bars et clubs branchés de Berlin. Il n’y a apparemment aucune différence entre eux, mais Michael, qui a émigré de Pologne après la mort de sa mère il y a quelques années, accorde toujours une attention particulière à son accent. Michael est choqué quand un Polonais bohème en lambeaux se présente à sa porte en prétendant être son père. Père et fils, deux parfaits inconnus, partagent un week-end qui passe de l’empathie au rejet et à la méfiance. Une crise douloureuse est inévitable alors que Michael se retrouve à redécouvrir ses racines …

«Fritzi. Un conte révolutionnaire ‘

Genre: Animation

Réalisateur: Matthias Bruhn, Ralf Kukula

Guin: Beate Vlcker

Interprétation: Ali Lyons, Oisin Conroy, Lucy Carolan, James O’Donohue, Nicola Lindsay, Hugh O’Conor, Aoibhin Murphy, Paul Tylak, Amy Potter, Clare Louise O’Mara, Sarah Poynton, Grainne Brwone, Aliza Wardell

Résumé: Allemagne de l’Est, 1989. Le mur qui divise le pays en deux est sur le point de s’effondrer. Fritzi, 12 ans, s’occupe de Spoutnik, le petit chien de sa meilleure amie Sophie, pendant qu’elle est en vacances avec sa famille en Hongrie. Mais l’automne arrive et l’école commence et Sophie n’est pas revenue. Fritzi et Sputnik partent à l’aventure pour la retrouver. Leurs pas les amènent à découvrir les manifestations qui se répètent à Leipzig et à comprendre ce qui se passe dans leur pays.