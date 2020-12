Nous sommes presque aux portes de Noël et le week-end que beaucoup attendaient arrive enfin et c’est qu’un film est sorti qui devrait rattraper un peu les données désastreuses du box-office de ce 2020.

Et ce film n’est autre que ‘Wonder Woman 1984(Warner Bros.), la suite tant attendue de “ Wonder Woman ” de 2017, à nouveau réalisé par Patty Jenkins. Gal Gadot (comme le super-héros créé par William Moulton Marston), Kristen Wiig (comme le méchant Cheetah), Pedro Pascal (comme Max Lord), Connie Nielsen (comme Hiplita), Robin Wright (comme Antiope) et Chris Pine (encore comme Steve Trevor …) dirige le casting d’un film qui raconte comment Wonder Woman fait un grand saut dans le futur et atterrit dans les années 80 où elle devra affronter deux nouveaux ennemis: Max Lord et Cheetah.

De son côté, le grand pari espagnol du week-end est ‘Jusqu’au ciel‘(Universal), le nouveau thriller d’action réalisé par Daniel Calparsoro avec Miguel Herrán, Carolina Yuste et Luis Tosar. En ce qui concerne son argument, il raconte comment Angel est un garçon de la banlieue madrilène dont la vie changera à jamais le jour où il rencontrera Estrella dans une discothèque. Après une bagarre avec Poli, le petit ami possessif de la fille, Poli découvre qu’Angel a un talent pour avoir des ennuis et, surtout, s’en sortir. Pour cette raison, il l’encourage à rejoindre sa bande d’aluniceros, qui contrôle toute la police madrilène. L’ambition d’Angel le plongera dans une pyramide de vol, d’argent facile et de transactions louches.

Enfin, et continuant avec le cinéma espagnol, il fait également la première ‘L’inconvénient‘(Filmax), une comédie qui sonne pour le prochain Goya, notamment grâce aux interprétations de son partenaire principal: Juana Acosta et Kiti Mnver et qui raconte l’histoire de Sara, à qui on propose d’acheter la maison parfaite: spacieuse, très lumineuse et extrêmement bon marché. Il n’a qu’un petit inconvénient: Lola, l’actuelle propriétaire des années 80, y vivra jusqu’à sa mort. Pourtant, Sara pense que c’est une bonne affaire et décide d’acheter et d’attendre.

‘Wonder Woman 1984’

Genre: Action, Thriller

Réalisateur: Patty Jenkins

Guin: Geoff Johns, Patty Jenkins, Dave Callaham

Interprétation: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Robin Wright, Kristoffer Polaha, Gabriella Wilde, Lyon Beckwith, Ravi Patel, Ella Walker, Oakley Bull, Natasha Rothwell, Rosanna Walls, Penelope Kapudija

Résumé: Dans sa prochaine aventure cinématographique, Wonder Woman fait un grand saut dans le futur et atterrit dans les années 80 où elle devra affronter deux nouveaux ennemis: Max Lord et Cheetah.

‘L’inconvénient’

Genre: Comédie

Directeur: Bernab Rico

Guin: Bernab Rico, Juan Carlos Rubio

Interprétation: Juana Acosta, Kiti Mnver, Carlos Areces, Jos Sacristn, Daniel Grao, Eduardo Rejn

Résumé: Le film raconte l’histoire de Sara (Acosta), à qui on propose d’acheter la maison parfaite: spacieuse, très lumineuse et extrêmement bon marché. Il n’a qu’un petit inconvénient: Lola (Mnver), l’actuelle propriétaire des années 80, y vivra jusqu’à sa mort. Pourtant, Sara pense que c’est une bonne affaire et décide d’acheter et d’attendre.

«Martin Eden»

Genre: Drame

Directeur: Pietro Marcello

Guin: Maurizio Braucci, Pietro Marcello

Interprétation: Luca Marinelli, Carlo Cecchi, Jessica Cressy, Denise Sardisco, Vincenzo Nemolato, Carmen Pommella, Autilia Ranieri, Marco Leonardi, Savino Paparella

Résumé: Martin Eden est un garçon d’une petite ville qui gagne sa vie en travaillant comme marin. Un jour, Martin parvient à sauver la vie d’Arthur Morse, un jeune homme de la classe supérieure qui vit à San Francisco. En guise de remerciement, Arthur invite Martin chez lui et l’introduit progressivement dans son propre style de vie. Le jeune homme y voit une opportunité de devenir enfin écrivain et tente de profiter au maximum du temps entre les luxes. Martin reçoit un coup de pouce inattendu lorsqu’il rencontre Ruth, une jeune femme dont il tombe instantanément amoureux.

‘Jusqu’au ciel’

Genre: Thriller

Directeur: Daniel Calparsoro

Guin: Jorge Guerricaechevarra

Interprétation: Miguel Herrn, Carolina Yuste, Luis Tosar, Asia Ortega, Patricia Vico, Fernando Cayo, Csar Mateo, Richard Holmes, Ayax

Résumé: Ngel (Miguel Herrn) est un garçon de la banlieue madrilène dont la vie changera à jamais le jour où il rencontrera Estrella (Carolina Yuste) dans une discothèque. Après une bagarre avec Poli, le petit ami possessif de la fille, Poli découvre qu’Angel a un talent pour avoir des ennuis et, surtout, s’en sortir. Pour cette raison, il l’encourage à rejoindre sa bande d’aluniceros qui contrôle toute la police madrilène. L’ambition d’Angel le fera plonger dans une pyramide de vols, d’argent facile et de transactions louches, qui le mèneront de Madrid à Ibiza. Son talent fera également de lui le protégé de Rogelio (Luis Tosar), un capo qui contrôle le marché noir de la capitale, et …

‘Hôte’

Genre: Horreur, Mystère

Réalisateur: Rob Savage

Guin: Rob Savage, Gemma Hurley, Jed Shepherd

Interprétation: Haley Bishop, Radina Drandova, Edward Linard, Jemma Moore, Caroline Ward, Emma Louise Webb, Alan Emrys, Patrick Ward, Jinny Lofthouse, Seylan Baxter, Jack Brydon, James Swanton

Résumé: En plein confinement, un groupe d’amis se réunit pour une séance de spiritisme via Zoom. L’atmosphère s’épaissit lorsque quelqu’un (ou quelque chose) d’autre se joint à l’appel …

‘Les Gloires’

Genre: Drame

Directeur: Julie Taymor

Guin: Julie Taymor, Sarah Ruhl

Interprétation: Julianne Moore, Alicia Vikander, Lulu Wilson, Ryan Kiera Armstrong, Monica Sanchez, Kimberly Guerrero, Lorraine Toussaint, Timothy Hutton, Janelle Mone, Bette Midler

Résumé: Il raconte l’histoire de Gloria Steinem, qui est devenue la principale porte-parole du mouvement féministe dans les années soixante et soixante-dix.

‘Une nuit orageuse’

Genre: Drame

Directeur: David Moragas

Scénario: David Moragas

Interprétation: Jacob Perkins, David Moragas, Jordan Geiger, Marc DiFrancesco, Elena Martin

Résumé: Marcos, un réalisateur de documentaires espagnol, est coincé à New York lorsque le vol d’escale qui est censé le conduire de Barcelone à San Francisco est annulé en raison d’une tempête. Puis il appelle son amie Clara, qui le place chez une amie à elle de New York.

‘À moitié voix’

Genre: Documentaire

Réalisateur: Patricia Prez Fernndez, Heidi Hassan

Scénario: Patricia Prez Fernndez, Heidi Hassan

Distribution:

Argument: A travers la correspondance audiovisuelle entre deux cinéastes cubains et émigrants, le dialogue de ce documentaire auto-ethnographique s’articule. Deux amis d’enfance qui approchent de 40 ans et qui, confrontés aux défis de l’émigration, tentent de se reconstruire loin de Cuba. Un film intime et révélateur sur l’amitié et l’exil.

‘Bébé’

Genre: Thriller, Drame

Réalisateur: Juanma Bajo Ulloa

Guin: Juanma Bajo Ulloa

Interprétation: Rosie Day, Natalia Tena, Harriet Sansom Harris, Charo Lpez, Mafalda Carbonell, Susana Soleto, Amalia Ortells

Résumé: Une jeune toxicomane, qui accouche au milieu d’une de ses crises. Incapable de s’occuper du bébé, il le vend à une sage-femme dédiée au commerce des nourrissons. Désolé, essayez de le récupérer en découvrant une réalité … écrasante. «Baby» est une histoire à suspense. Le suspense est le sel du cinéma. Le «suspense» de la vie s’appelle l’incertitude. La vie est une incertitude permanente. «Baby» est une histoire de vie.

‘Les Chroniques de Fabulandia’

Genre: Animation, Famille

Directeur: Jens Mller, Freek Quartier

Guin: Sandy Volckaert

Interprétation: Joost Claes, Wiebe-Pierre Cnossen, Huub Dikstaal, Richard Groenendijk, Ad Knippels, Loes Luca, Roben Mitchell, Leo Richardson, Daan van Rijssel, Elsje Scherjon, Maarten Smeele, Vinchenzo Tahapary, Armin van Buuren, Boyan van der Heijden Georgina Verbaan, Mylne Waalewijn, Rosanne Waalewijn, Dennis Willekens

Résumé: Lord Bho, perché sur son arbre, lit chaque matin “The Chronicles of Fabuland”, le journal local, dans lequel sont racontées les merveilleuses histoires qui se déroulent à Fabuland et, surtout, les mésaventures, les disputes, les expériences et les émotions de ses divers habitants. Miss Clara, M. Cuervo et le reste du gang forment une communauté amusante. Et bien que leurs personnalités s’affrontent souvent, ils prennent toujours soin les uns des autres. Découvrez leurs aventures amusantes dans cette fable passionnante de style classique avec un sens de l’humour espiègle et moderne.

«Ons»

Genre: Drame

Directeur: Alfonso Zarauza

Guin: Jaione Camborda, Alfonso Zarauza

Interprétation: Melania Cruz, Antonio Durn, Xulio Abonjo, Anal Snoek, Marta Lado

Résumé: Vicente et Maria arrivent pour passer l’été à Ons: il vient d’un accident et de ses conséquences psychologiques, et le voyage doit être un baume pour leur mariage. Le séjour se prolonge à sa demande et à mesure que les jours deviennent orageux, des secrets gardés commencent à faire surface.

‘Renaissances’

Genre: Documentaire

Réalisateur: Lucas Figueroa

Guin:

Distribution:

Résumé: Long métrage documentaire qui implique un voyage vers l’introspection et la réflexion sur l’être humain et le rapport à son environnement, basé sur un événement transcendantal tel que State of Alarm établi en Espagne en 2020. Un discours visuel qui nous amène à nous repenser le chemin que nous parcourions avant cet événement historique.

‘Pica-Pica Musical Special Christmas Christmas’

Genre: Musical, Enfants

Directeur: Grupo Pica Pica

Guin: Groupe Pica Pica

Interprétation: Nacho Bombn, Emi Bombn, Beln Pelo De Oro

Résumé: Pica-Pica, le groupe de musique et de théâtre pour enfants si populaire auprès des enfants d’Espagne et d’Amérique latine, sortira sur grand écran ce Noël, uniquement au Cinesa. Profitez avec les enfants de la maison de leurs chansons, bandes dessinées et jeux pleins d’humour et de plaisir. Nacho Bombn, Emi Bombn et Beln Pelo de Oro, grands amis des enfants, nous apportent un enregistrement exclusif de leurs aventures, qui apportera sans aucun doute un immense sourire à toute la famille. Avec plus de 8,5 millions d’abonnés sur YouTube et plus de 5,5 milliards de vues, Los Pica Pica sont les youtubeurs pour enfants du moment.