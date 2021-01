Les choses restent les mêmes, nous allons donc passer directement à commenter un peu les premières les plus importantes d’aujourd’hui, vendredi 22.

En tant que nouveauté plus exceptionnelle, nous avonsLa malédiction du lac Manor(Alfa Pictures), film d’horreur italien dans lequel Samuel est un garçon paralysé qui vit avec sa mère à Lake Manor, un manoir isolé dans les bois, qu’il est interdit de quitter. L’arrivée de la jeune femme de chambre Denise éclairera la routine stricte du garçon, mais la mère continuera de surveiller de près chacun de ses mouvements …

Pour sa part, une autre version qui arrive est ‘Le professeur persan‘(Avalon), un drame dans lequel Gilles est un jeune homme qui est arrêté par des soldats SS avec d’autres Juifs et envoyé dans un camp de concentration en Allemagne. Là, il parvient à éviter l’exécution en jurant aux gardes qu’il n’est pas juif, mais persan. Grâce à cette ruse, Gilles parvient à rester en vie, mais devra enseigner une langue que l’agent de terrain ne connaît pas.

Enfin, il lance également ‘Espérer(Adso Films), un drame dans lequel Anja et Tomas sont un couple marié qui vit en famille avec leurs enfants biologiques et leurs beaux-enfants, mais pendant des années, le couple s’est séparé. Mais quand elle reçoit un diagnostic de cancer du cerveau en phase terminale la veille de Noël, sa vie est brisée et elle met à l’épreuve l’amour négligé.

‘Fellini des esprits’

Genre: Documentaire

Directrice: Selma Dell’Olio

Guin: Selma Dell’Olio

Distribution:

Résumé: Film documentaire qui raconte, pour la première fois, “le monde invisible”, spirituel et surnaturel de Federico Fellini à travers des matériaux extraordinaires issus des archives inédites, des images de ses films et des interviews exclusives.

‘Le professeur persan’

Genre: Drame

Réalisateur: Vadim Perelman

Guin: Ilya Tsofin

Interprétation: Nahuel Prez Biscayart, Lars Eidinger, Leonie Benesch, Jonas Nay, David Schtter, Luisa-Cline Gaffron, Alexander Beyer, Giuseppe Schillaci, Peter Beck, Andreas Hofer, Nico Ehrenteit, Marcus Calvin, Mehdi Rahim-Silvioli, Ingo Hlsmann, Felix von Bredow, Antonin Chalon, Serge Barbagallo, Pascal Elso, Elena Stetsenko, Gennadiy Fomin, Alexander Starchenko, Alexandr Zhdanovich, Anton Zhukov, Svetlana Anikey, Anastasia Gudei, Veronika Buslaeva, Elena Girenok

Résumé: France, 1942. Gilles est arrêté par des soldats SS avec d’autres Juifs et envoyé dans un camp de concentration en Allemagne. là, il parvient à éviter l’exécution en jurant aux gardes qu’il n’est pas juif mais persan. Grâce à cette ruse, Gilles parvient à rester en vie, mais devra enseigner une langue que l’agent de terrain ne connaît pas. Au fur et à mesure qu’une grande amitié se développe entre eux, les soupçons des soldats apparaissent bientôt.

‘La malédiction du lac Manor’

Genre: Horreur

Directeur: Roberto De Feo

Guin: Lucio Besana, Margherita Ferri, David Bellini, Roberto De Feo

Interprétation: Maurizio Lombardi, Justin Korovkin, Francesca Cavallin, Gabriele Falsetta, Ginevra Francesconi, Massimo Rigo

Résumé: Samuel est un garçon paralysé qui vit avec sa mère à Lake Manor, un manoir isolé dans les bois, qu’il est interdit de quitter. L’arrivée de la jeune femme de chambre Denise éclairera la routine stricte du garçon, mais la mère continuera à surveiller de près chacun de ses mouvements.

‘Espérer’

Genre: Drame

Réalisateur: Maria Sdahl

Guin:

Mettant en vedette: Stellan Skarsgard, Andrea Brin Hovig, Elli Rhiannon Mller Osbourne, Eirik Hallert, Steinar Klouman Hallert, Johannes Joner, Gjertrud L.Jynge, Alexander Mrk Eidem, Dina Enoksen Elvehaug, Knut Magne Uv, Thomas Tetens Moe, Einar Kland, Ing. , Hala Dakhil, Alfred Vatne, Kristin Voss Hestvold, Terje Auli, Daniel Storm Forthun Sandbye, Bente Westad, Maria Vatne

Argument: qu’arrive-t-il à l’amour lorsqu’une femme d’âge moyen a trois mois de vie? Anja (43 ans) et Tomas (59 ans) vivent en famille avec leurs enfants et beaux-enfants biologiques, mais pendant des années, le couple s’est séparé. Quand Anja reçoit un diagnostic de cancer du cerveau en phase terminale la veille de Noël, sa vie est brisée et l’amour négligé est mis à l’épreuve.

‘Chasseurs de sorcières’

Genre: Aventure, Drame, Famille

Directeur: Rasko Miljkovic

Guin: Milos Kreckovic, Marko Manojlovic

Interprétation: Mihajlo Milavic, Silma Mahmuti, Jelena Djokic, Bojan Zirovic, Dubravka Kovjanic, Jelena Jovanova, Olga Odanovic, Milutin Milosevic, Stela Cetkovic, Milena Predic, Mateja Popovic, Vaja Dujovic

Résumé: Jovan, 10 ans, souffre de paralysie cérébrale depuis aussi longtemps qu’il se souvienne. Son état a façonné sa vie de tous les jours et lui a fait penser qu’il était invisible pour les autres, en particulier ses parents et ses camarades de classe. Pourtant, dans le monde de son imagination, auquel il échappe souvent, il est libre d’être qui il veut et possède les superpuissances héroïques dont tout le monde rêve. L’existence (extra) ordinaire de Jovan est soudainement secouée par une nouvelle camarade de classe, Milica. Petit à petit, Milica, courageuse et déterminée, brise le mur que Jovan a construit autour de lui et l’invite enfin à la rejoindre dans une vraie aventure …

‘Une lumière dans le noir’

Genre: Documentaire

Réalisateur: Jos Mara Borrell

Guin: Jos Mara Borrell

Distribution:

Résumé: Marta, une jeune adolescente, à la suite d’une conférence dans son école en Espagne et d’un voyage de fin d’année dans les entrailles du Maroc, décide de s’enquérir de ce qui ne va pas avec l’éducation des enfants et des jeunes dans les pays en développement. Elle est très affectée par la précarité de la vie dans ces pays et pense vraiment que le salut passe par une amélioration de l’éducation reçue par les enfants qui y vivent. Marta compte aller plus loin et avec son amie Berta entreprend un voyage au Mozambique, l’un des pays les plus pauvres du monde. Au nord, sur la petite île d’Ibo, il y a un endroit où pendant des années un système d’éducation durable a été appliqué basé sur l’idée qu’il …