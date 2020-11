Les choses restent les mêmes, nous allons donc passer directement à commenter un peu les premières les plus importantes d’aujourd’hui, vendredi 27.

Comme la nouveauté la plus remarquable que nous ayons ‘il était une fois …‘(DeAPlaneta), un film d’aventure et fantastique réalisé par Brenda Chapman (‘ Brave (Indomitable) ‘) et dont le casting est dirigé par Angelina Jolie et David Oyelowo. Le film raconte une histoire fascinante sur deux des protagonistes les plus connus et les plus aimés de la littérature jeunesse … Et si Alice de Lewis Carroll et Peter de JM Barrie étaient frères? Avant qu’Alice ne se rende au pays des merveilles et que Peter ne devienne Pan, les deux personnages étaient frères. Lorsque leur frère aîné subit un terrible accident, Peter et Alicia devront choisir entre rester à la maison et leur propre imagination.

De son côté, promu comme un croisement entre ‘Abyss’ et ‘La chose’ arrive ‘Contagion en haute mer(A Contracorriente Films), un thriller d’horreur qui raconte le cauchemar d’un équipage de pêche irlandais qui lutte pour survivre lorsque son bateau est immobilisé par une énorme et mystérieuse créature marine et que son approvisionnement en eau douce est infesté de parasites.

Enfin, nous parlerons également de ‘Les papiers Aspern(Adso Films), une adaptation d’un roman de Henry James dans lequel Morton Vint, un éditeur et critique littéraire ambitieux, se rend à Venise à la recherche des précieuses lettres que le poète Jeffrey Aspern a écrites à sa muse, Juliana Bordereau.

«Les papiers Aspern»

Genre: Drame

Directeur: Julien Landais

Guin: Jean Pavans, Julien Landais, Hannah Bhuiya

Interprétation: Jonathan Rhys Meyers, Vanessa Redgrave, Joely Richardson, Lois Robbins, Jon Kortajarena, Poppy Delevingne, Morgane Polanski, Barbara Meier, Alice Aufray, Nicolas Hau

Résumé: Morton Vint, un éditeur et critique littéraire ambitieux, se rend à Venise à la recherche des précieuses lettres que le poète Jeffrey Aspern a écrites à sa muse, Juliana Bordereau. Bien que plusieurs décennies se soient écoulées depuis cette histoire d’amour, Juliana continue de garder son secret intime et précieux sous clé dans le palais, une maison opulente où elle vit avec sa nièce Tina. L’intention de Morton est de se présenter comme un invité, de captiver Tina et de gagner sa confiance, cachant ses véritables intentions. Morton, désireux d’accomplir sa mission, n’hésite pas à manipuler les deux femmes pour atteindre son objectif.

‘Ami’

Genre: Thriller, Drame, Comédie

Réalisateur: Oscar Martn

Scénario: Oscar Martn, Javier Botet, David Pareja

Interprétation: Javier Botet, David Pareja, Patricia Estremera, Alfonso Mendigucha, Esther Gimeno, Zoe Berriata, Luichi Macas

Résumé: Après un grave accident, David décide de prendre soin de son meilleur ami, Javi, chez lui. Cependant, les querelles entre les deux émergent rapidement, révélant une relation empoisonnée et meurtrière, plus proche de la folie que de l’amitié qu’ils semblent entretenir.

‘il était une fois …’

Genre: Aventure, Drame, Fantaisie

Réalisateur: Brenda Chapman

Guin: Marissa Kate Goodhill

Interprétation: Angelina Jolie, David Oyelowo, Michael Caine, Clarke Peters, Gugu Mbatha-Raw, Keira Chansa, Jordan A. Nash, Anna Chancellor, David Gyasi, Reece Yates

Intrigue: avant qu’Alice ne se rende au pays des merveilles et que Peter ne devienne Pan, les deux personnages étaient frères. Lorsque leur frère aîné subit un terrible accident, Peter et Alicia devront choisir entre rester à la maison et leur propre imagination, préparant le terrain pour leurs voyages légendaires au pays des merveilles et à Neverland.

«Allez où vous allez»

Genre: Comédie, Drame

Réalisateur: Graldine Nakache

Guin: Yoann Gromb, Rebecca Zlotowski, Graldine Nakache

Interprétation: Graldine Nakache, Lela Bekhti, Patrick Timsit, Pascale Arbillot, Clia Pilastre, Romain Francisco, Johanne Toledano, Vincent Darmuzey, Jean-Gabriel Nordmann

Résumé: Vali et Mina sont deux sœurs opposées en termes de personnalité, séparées par des difficultés et des épreuves successives de la vie. L’un est chanteur, rêveur et impulsif, tandis que l’autre est thérapeute, distant et rationnel. Son père bienveillant a enfin trouvé l’occasion parfaite de les réunir, ne serait-ce que pour un week-end, pour régler les choses entre eux: Vali a une audition à Paris et c’est Mina qui doit l’accompagner malgré ne pas partager la passion musicale de Vali. sa soeur.

«Lux terna»

Genre: Drame, Thriller

Directeur: Gaspar No

Guin: Gaspar Non

Interprétation: Batrice Dalle, Charlotte Gainsbourg, Abbey Lee, Karl Glusman, Flix Maritaud, Paul Hameline, Luka Isaac, Mica Argaaraz

Résumé: Un clan intense et dévastateur qui s’imprègne du respect des croyances, du travail d’un acteur et de l’art de la mise en scène avec deux actrices comme Batrice Dalle et Charlotte Gainsbourg.

‘Helmut Newton: le mauvais et le beau’

Genre: Documentaire

Directeur: Gero von Boehm

Guin:

Interprétation: Helmut Newton, Isabella Rossellini, Charlotte Rampling, Catherine Deneuve, Grace Jones, Claudia Schiffer, Marianne Faithfull, Anna Wintour

Résumé: Les femmes étaient sans aucun doute l’essence même du travail du légendaire photographe Helmut Newton. Les stars de ses portraits emblématiques et éditoriaux de mode – de Catherine Deneuve à Grace Jones, Charlotte Rampling et Isabella Rossellini – donnent enfin leur interprétation de la vie et de l’œuvre de ce génie controversé. Un portrait fait maintenant par ceux qui étaient alors représentés. Provocante, révolutionnaire et subversive, sa représentation des femmes continue de susciter une question: étaient-elles des protagonistes ou des objets?

‘La première’

Genre: Comédie, Drame, Romance

Réalisateur: Alejandro Fernndez Almendras

Guin: Alejandro Fernndez Almendras

Interprétation: Vladimra Benoni, Sarah Havacova, Sarah Hlavcov, Danica Jurcov, Ondrej Mal, Elizaveta Maximov, Jir Mdl, Darina Nicov, Marika Soposk, Jir Strbl, Adam Vacula, Jana Zenhlkov

Résumé: Le monde d’un jeune metteur en scène dans une petite ville tchèque s’effondre après avoir décidé de réaliser son rêve: adapter une pièce ambitieuse basée sur Phaedra d’Eurpide. Lors des répétitions, il s’implique avec une jeune actrice, mettant son mariage en péril. La pièce est un fiasco et sa femme l’abandonne. Désespérée, essayant de gagner à nouveau son amour, d’être le meilleur père et mari possible. Pas parfait.

‘Contagion en haute mer’

Genre: Horreur, Thriller

Réalisateur: Neasa Hardiman

Guin: Neasa Hardiman

Interprétation: Hermione Corfield, Dougray Scott, Connie Nielsen, Olwen Fouere, Jack Hickey, Ardalan Esmaili, Elie Bouakaze

Résumé: L’équipage d’un bateau de pêche irlandais a du mal à survivre lorsque son bateau est immobilisé par une énorme et mystérieuse créature marine et que son approvisionnement en eau douce est infesté de parasites. Ils doivent trouver un moyen de rentrer chez eux lorsqu’ils sont bloqués sans aide dans des eaux restreintes.

«2020»

Genre: Documentaire

Directeur: Hernn Zin

Guin: Hernn Zin

Distribution:

Résumé: En mars dernier, le cinéaste Hernn Zin et son équipe se sont lancés dans le tournage de la pandémie de covid depuis la ligne de front, obtenant un accès que personne n’a eu. Un film documentaire qui met un nom et un visage aux victimes de la pandémie et à tous ceux qui se sont battus pour tenter de les sauver. Des noms comme GABI HERAS, un travailleur de l’hôpital Torrejn de Ardoz, où la pandémie a commencé en Espagne et où le premier patient positif aux covidus a été traité dans une unité de soins intensifs en Espagne; ENRIQUE, un sans-abri qui réfléchit sur la pandémie et sa situation; CAROLINA, qui collecte les animaux de compagnie de personnes très malades ou décédées des suites de …

‘Sans être particulier’

Genre: Drame

Réalisateur: Fernanda Valadez

Guin: Astrid Rondero, Fernanda Valadez

Interprétation: Mercedes Hernndez, David Illescas, Juan Jess Varela, Ana Laura Rodrguez

Résumé: Magdalena entreprend un voyage à la recherche de son fils, qui a disparu en se rendant à la frontière avec les États-Unis. Le voyage de Magdalena à travers les villes et les paysages désolés du Mexique actuel l’amène à rencontrer Miguel, un jeune homme récemment expulsé des États-Unis qui rentre chez lui. Ainsi ils s’accompagnent, Magdalena à la recherche de son fils, et Miguel espérant revoir sa mère, dans un territoire où les victimes et les auteurs errent ensemble.

‘Pa’trs ni pata gain impulse’

Genre: Documentaire

Réalisateur: Lupe Prez Garca

Guin: Lupe Prez Garca

Interprétation: Alicia Acua, Carmen Mesa, Manuela Reyes, Rosario Toledo

Résumé: Les Andes et le flamenco fusionnent dans «Pa’trs ni pa’tomar impulse», un voyage qui montre la force et la passion de Carmen, une courageuse andalouse qui, comme les autres femmes, émigre et poursuit un rêve. Avec son art flamenco, il foulait les routes poussiéreuses des Andes, des communautés Qom ou de la grille de Buenos Aires. Endroits où vivre avec leurs familles d’âmes.