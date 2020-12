Amazon Studios a publié les premières images de ‘Coming 2 Amérique‘, suite de la comédie de 1988 avec Eddie Murphy, «Le prince de Zamunda», qui sortira exclusivement sur Prime Video le 5 mars 2021. Toutes les images sont disponibles ci-dessous.

Situé dans le pays luxuriant et royal de Zamunda, le roi Akeem (Eddie Murphy) nouvellement couronné et son fidèle confident Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une nouvelle aventure hilarante qui les emmène dans un tour du monde: de leur grande nation africaine à l’arrondissement de Queens, à New York, où tout a commencé.

La suite présente le retour des acteurs originaux tels qu’Eddie Murphy comme Akeem, Arsenio Hall comme Semmi, James Earl Jones comme King Jaffe Joffer, Shari Headley comme Queen Lisa, John Amos comme Cleo McDowell et Louie Anderson comme Maurice. Ils sont rejoints par les nouveaux arrivants Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha et Teyana Taylor.

Craig Brewer, un cinéaste surtout connu pour avoir écrit et réalisé le drame musical acclamé de 2005 ‘Hustle & Flow’ ainsi que le film de 2007 ‘Black Snake Moan’, dirige le projet dans lequel nous verrons Akeem, maintenant roi , découvrant qu’elle a un fils nommé Lavelle, originaire du Queens, qu’elle n’a jamais rencontré. À partir de ce moment, Akeem tentera de réaliser le dernier souhait de son père: préparer son fils en tant que nouveau prince.

Coproduit par Paramount Pictures, New Republic Pictures et Eddie Murphy Productions, Kevin Misher et Eddie Murphy sont les producteurs du film, qui est produit par Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato Stabile et Andy Berman.

Le film original a été réalisé par John Landis et Eddie Murphy y joue le prince Akeem, du royaume africain de Zamunda, qui doit épouser une femme qu’il n’a jamais vue, comme son père l’a fait avant lui. Mais comme il n’accepte pas d’être imposé à la femme avec qui il doit passer le reste de sa vie, Akeem décide de se rendre à New York, où personne ne le connaît, et ainsi pouvoir trouver une fille belle et intelligente qui l’aime vraiment pour lui. sa personne et non à cause de sa richesse.