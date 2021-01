Warner Bros. (via Entertainment Weekly) a enfin révélé les premières images de ‘Combat mortel‘, une adaptation cinématographique en direct de la série de jeux vidéo de combat à succès créée par John Tobias et Ed Boon et développée par la société Midway Games. Le film aura sa première simultanée en salles et sur HBO Max le 16 avril.

Le film est réalisé par le nouveau venu Simon Mcquoid à partir d’un scénario de Greg Russo. Son casting international est composé de Joe Taslim dans le rôle de Sub Zero; Ludi Lin comme Liu Kang; Jessica McNamee comme Sonya Blade; Josh Lawson comme Kano; Tadanobu Asano comme Raiden; Mehcad Brooks comme Jackson “Jax” Bridges; Chin Han comme Shang Tsung; Hiroyuki Sanada comme Scorpion; Max Huang comme Kung Lao; Sisi Stringer comme Mileena; et Lewis Tan.

Le nouveau film ‘Mortal Kombat’ suivra un rôle masculin qui sera entraîné dans un tournoi interdimensionnel. À la suite de cette expérience, le protagoniste commencera à réaliser son véritable potentiel. James Wan produit le projet avec Todd Garner via son label, Atomic Monster, avec Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear et Sean Robins en tant que producteurs exécutifs.

Le premier jeu vidéo «Mortal Kombat» a été développé par Midway Games et sorti en 1992. L’histoire montre une variété de combattants de dix-huit royaumes différents se faisant face dans un tournoi épique. Quelques suites ont suivi le jeu original avec le plus récent, ‘Mortal Kombat 11’, sorti en avril 2019.

À ce jour, deux films «Mortal Kombat» sont sortis. Le premier en 1995 sous la direction de Paul WS Anderson. Deux ans plus tard vint sa suite, «Annihilation», un film qui ouvrit la voie à deux séries télévisées: la série animée «Defenders of the Realm» et la série d’action en direct «Konquest». De plus, nous avons eu l’occasion de voir deux séries Web créées par Kevin Tancharoen.