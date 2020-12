Le très attendu jeu vidéo Cyberpunk 2077 n’a pas encore attendu 10 décembre 2020 afin que les joueurs puissent en profiter sur leurs consoles préférées. Mais pour augmenter le battage médiatique entourant son lancement, le web a déjà commencé à montrer les premières réactions des médias spécialisés, que nous présenterons ci-dessous.

Via Twitter, un utilisateur qui répond au nom de @Nibellion a partagé les premiers avis accompagnés des scores accordés pour Cyberpunk 2077. En général, la plupart des notes lui attribuent la note la plus élevée et sont les suivantes:

VG247 10/10Le joueur 10/10VGC 5/5JeuxRadar + 5/5Windows Central 5/5Site RPG 9/10Informateur de jeu 9/10PCGamesN 9/10IGN 9/10Joueur PC 78/100GameSpot 7/10Gamesbeat 3/5

Au-delà des notes numériques, les critiques de jeux vidéo commentent les prouesses du jeu, même s’il n’est pas à l’abri des critiques tièdes et mauvaises:

James Davenport de PC Gamer:

“Certains personnages et histoires sympathiques nichés dans un monde ouvert étonnant, miné par des erreurs discordantes partout.”

Tom Marks de l’IGN:

“Cyberpunk 2077 vous plonge dans un paysage urbain magnifique et dense et offre une incroyable flexibilité dans la façon dont vous choisissez de le prendre à partir de là.”

Chris Tapsell d’Eurogamer:

“Au-delà des bombardements et des erreurs, Cyberpunk 2077 a un cœur très humain.”

Sam Loveridge de GamesRadar +:

“Ce qui manque à Cyberpunk 2077 dans la durée de la campagne principale, il le compense en profondeur et en âme, offrant un monde d’intrigues et de violence pas comme les autres.”

Riley MacLeod de Kotaku:

Je ne suis pas tombé amoureux de jouer à Cyberpunk 2077, mais je ne l’ai pas détesté non plus. Certains moments ont été passionnants ou émouvants, tandis que d’autres ont juste ressenti des choses à faire.

Bombe géante:

Première discussion sur les intentions: ils auraient dû retarder encore davantage ce jeu. Un mot: pas assez cuit.

Jez Cordel de Windows Central:

Cyberpunk 2077 est un chef-d’œuvre du monde ouvert qui présente certaines des histoires les plus immersives et les plus libératrices de cette industrie. Avec une liberté totale de choisir la personnalité, l’apparence et le style de jeu de V, Cyberpunk 2077 donne au joueur un contrôle sans faille dans un monde qui offre des dizaines et des dizaines d’heures de contenu de haute qualité.

Owen Gough de Digital Spy:

«Nous pourrions être lyriques sur la qualité de ce jeu pendant encore dix ans, et nous pensons toujours que la conversation serait pertinente, alors oui, nous pensons que Cyberpunk 2077 est le jeu de la décennie. C’est un événement et un grand moment dans les jeux, car le brillant Cyberpunk 2077 jette les bases de grands exploits à l’avenir.

Richard Scott-Jones de PCGamesN:

Innovant, mais pas aussi innovant que prévu. Cyberpunk 2077 ne surmonte pas ses influences brillantes, mais dans Night City, Johnny Silverhand, et sa vision effrayante de l’hypercapitalisme, revendique un territoire à part.

ScreenRant:

«En fin de compte, il semble que Cyberpunk 2077 soit un serre-livre approprié pour la génération précédente de jeux et un point de départ solide pour la génération actuelle. Il est maintenant temps de recommencer à innover.

Un synopsis officiel pour Cyberpunk 2077 se lit comme suit:

Cyberpunk 2077 est une histoire d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, le glamour et les modifications corporelles. Votre personnage est V, un mercenaire qui poursuit un implant unique qui lui permet d’atteindre l’immortalité. Vous pouvez personnaliser les améliorations cybernétiques, les capacités et le style de jeu de votre personnage pour façonner un monde et une histoire qui dépendent de vos choix. ”

Cyberpunk 2077 sera disponible pour Xbox One, PS4, PC, Stadia et pour la nouvelle génération de consoles Xbox Series X / S et PS5. En passant, vous pouvez consulter ici ce que sera l’édition spéciale de la Xbox One X de Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 Keanu Reeves



Brenda Medel J’adore regarder, parler, écrire et rêver de films. Ma série préférée s’appelle The Twilight Zone. Je chante toujours. Je n’arrête jamais de penser à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.