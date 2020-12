Après une série de retards importants pour sortir sur grand écran, la princesse Amazon va désormais faire ses débuts dans les cinémas ainsi que sur la plateforme de streaming (HBO Max) au cours des prochains jours de décembre. Comme d’habitude, un groupe de médias spécialisés a eu l’occasion d’apprécier, à l’avance, le film de Patty Jenkins et c’est pourquoi ils sont heureux de nous présenter les premières réactions à Wonder Woman 1984.

Dans un premier temps, les critiques affirment que cela a valu la peine d’attendre, mais pas seulement parce que les premiers commentaires indiquent que cette suite dépasse de loin son prédécesseur. D’un autre côté, ils présument que Gal Gadot revient pour montrer avec le personnage, le retour de Chris Pine ajoute des points au long métrage et aux méchants, interprétés par Pedro Pascal Oui Kristen Wiig Ils sont la cerise sur le gâteau grâce à leurs brillantes performances. Enfin, certains spécialistes défendent le visionnement sur grand écran et affirment que l’expérience de regarder Wonder Woman 1984 dans un cinéma en vaut la peine.

Voici les premières et meilleures réactions à Wonder Woman 1984:

Terri Schwartz des films IGN:

«J’ai eu la chance d’être parmi les premiers à (enfin!) Voir Wonder Woman 1984. J’ai adoré. Le premier film Wonder Woman est mon préféré des films modernes de DC, mais WW84 fait toutes les prochaines étapes intelligentes, racontant une histoire très humaine et très belle pour Diana Prince.

J’ai eu la chance d’être parmi les premiers à (enfin!) Passer à l’écran Wonder Woman 1984. J’ai adoré. Le premier Wonder Woman est mon préféré des films modernes de DC, et # WW84 fait toutes les prochaines étapes intelligentes, racontant une histoire très humaine et très belle pour Diana Prince. pic.twitter.com/vzr2mZXIKg – Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) 5 décembre 2020

Meagan Damore de CBR:

«Tous les méchants ont de merveilleuses capes. Kristin Wiig excelle dans le rôle de Barbara Minerva / Cheetah. La chimie entre elle et Diana de Gal Gadot est irréelle. Pedro Pascal ajoute beaucoup de plaisir en tant que Maxwell Lord, mais même lui est plus que ce que l’on voit »

“L’attente en valait la peine. Entre les graphismes époustouflants et les rythmes émotionnels, c’est une pièce pleine de charme et de confiance. J’espère sincèrement que c’est une expérience que nous pourrons tous partager un jour ensemble dans un cinéma.

# WonderWoman1984 valait la peine d’attendre. Entre les graphismes époustouflants et les rythmes émotionnels résonnants, c’est une pièce débordant de charme et de confiance. J’espère sincèrement que c’est une expérience que nous pourrons tous partager ensemble dans un théâtre un jour. # WW1984 – Meagan Damore (@metathor) 5 décembre 2020

Eric Eisenberg de Cinema Blend:

Bonne nouvelle: Wonder Woman 1984 est fantastique! L’histoire est excellente et a un message excellent et opportun; contient beaucoup de surprises; Oui Cheetah et Max Lord ont fait un travail incroyable (Wiig et Pascal sont stellaires). Soyez excité parce que c’est réel.

Énorme nouvelle: Wonder Woman 1984 est fantastique! L’histoire est excellente et a un excellent message opportun; il contient une tonne de surprises; et un travail incroyable est fait avec Cheetah et Max Lord (Wiig et Pascal sont tous les deux stellaires). Soyez excité, car c’est la vraie affaire. # WonderWoman1984 # WW1984 pic.twitter.com/9UQLyxn3gx – Eric Eisenberg (@eeisenberg) 5 décembre 2020

Dorian Parks de Geeks of Color:

«J’ai eu la chance de voir Wonder Woman 1984 avant tout le monde! J’ai adoré le premier film et Je peux dire avec confiance que la suite prend tout à un autre niveau! Pedro Pascal et Kristen Wiig l’arnaquent absolument en tant que Maxwell Lord et Cheetah. Laissez Patty Jenkins prendre en charge l’ensemble du DCEU! ”

J’ai eu la chance de regarder # WonderWoman1984 tôt! J’ai adoré le premier film et je peux dire avec confiance que la suite a tout porté à un autre niveau! Pedro Pascal et Kristen Wiig le tuent absolument en tant que Maxwell Lord et Cheetah. Laissez Patty Jenkins prendre en charge l’ensemble du DCEU! pic.twitter.com/UpPbCNOsxH – Dorian Parks (@DorianParksnRec) 5 décembre 2020

Brandon Davis de ComicBook.com:

J’ai vu Wonder Woman 1984! Patty Jenkins a littéralement fait un film des années 80 dans tous les sens, ce qui le rend si unique à ce jour. Il semble plus grand que la première Wonder Woman et en même temps plus contenu. Beaucoup de Diana Prince et des moments épiques de Wonder Woman, qui s’envole littéralement! “

Amy Ratcliffe de Nerdist:

«J’ai vu Wonder Woman 1984 hier et… c’est honnêtement ce dont j’avais besoin. Ce dont nous avons tous besoin. C’est édifiant, plein d’espoir et absolument Wonder Woman. Juste un beau film avec des thèmes qui vous frappent au cœur.

Je ne vais pas donner de spoilers, mais je dirai également que WW84 ne ressemble à aucun autre film de super-héros moderne. J’ai hâte que tout le monde en parle!

Je ne vais pas me rapprocher des spoilers, mais je dirai également que WW84 ne ressemble à aucun autre film de super-héros moderne. J’ai hâte que nous en parlions tous! pic.twitter.com/eOhfIAuoIb – Amy Ratcliffe (@amy_geek) 5 décembre 2020

Mike Rougeau de GameSpot:

«J’AI VU Wonder Woman 1984 et maintenant je peux partager quelques réflexions! C’est absolument charmant et un film merveilleux pour ce moment. Cela m’a fait ressentir des choses (un exploit rare de nos jours). Le retour de Chris Pine est bien fait et a du sens. Gal est, bien sûr, une déesse«.

J’AI VU @WonderWomanFilm et je peux maintenant partager quelques réflexions! C’est absolument délicieux et un film merveilleux pour ce moment dans le temps. Cela m’a fait ressentir des choses (un exploit rare de nos jours). Le retour de Chris Pine est bien fait et a du sens. Gal est bien sûr une déesse. # WW84 – Mike Rougeau (@RogueCheddar) 5 décembre 2020

Jenna Busch de Psych Geeks:

J’ai vu Wonder Woman 1984 hier soir lors d’un événement de presse virtuel! C’était merveilleux! Kristen Wiig est phénoménale comme Barbara, les 10 premières minutes vous feront pleurer … J’adore! Patty Jenkins et Gal Gadot le font extraordinairement bien! ”

Kaity Burt de Den of Geek News!:

«Wonder Woman 1984 m’a fait pleurer plusieurs fois, parfois dans les endroits les plus inattendus. Il est le seul genre de film (super-héros) pour lequel j’ai du temps en ce moment: un qu’il peut encore voir la beauté de notre monde brisé et que, fondamentalement, il croit qu’il mérite d’être sauvé«.

«Wonder Woman 1984 nous dit que notre monde mérite la gentillesse et l’empathie d’un super-héros comme Wonder Woman, et en 2020, cela semble être le message le plus radical et le plus nécessaire de tous. Wonder Woman est le super-héros dont nous avons besoin et celui que nous méritons«.

# WW1984 nous dit que notre monde mérite la gentillesse et l’empathie d’un super-héros comme Wonder Woman, et en 2020, cela semble être le message le plus radical et le plus nécessaire de tous. Wonder Woman est le super-héros dont nous avons besoin ET celui que nous méritons. Faites-le passer. – Kayti Burt (@kaytiburt) 5 décembre 2020

Eric Davis de Fandango:

«Je suis très heureux d’annoncer que Wonder Woman 1984 est une vraie merveille du début à la fin. Compliment exceptionnel au premier film, il est plein de cœur, d’espoir, d’amour, d’action, de romance et d’humour. Patty Jenkins et Gal Gadot ont livré l’une des meilleures suites de DC. Je pleurais quand c’était fini.

Je suis tellement heureux d’annoncer que # WW84 est une explosion absolue du début à la fin. Un compliment exceptionnel pour le premier film, il est bourré de cœur, d’espoir, d’amour, d’action, de romance et d’humour. @PattyJenks, @GalGadot et l’équipe ont livré l’une des meilleures suites de DC. J’étais en larmes quand ça s’est terminé. pic.twitter.com/ivPkBFmehd – Erik Davis (@ErikDavis) 5 décembre 2020

Wonder Woman 1984 arrive ensuite au Mexique 17 décembre 2020.

