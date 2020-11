Il y a quelques semaines, Crunchyroll a surpris ses abonnés avec l’annonce de son premier lot de simuldubs en espagnol avec quatre séries de la saison automne 2020. Aujourd’hui, le distributeur américain a annoncé que Yashahime: Princesse moitié – démon (Hanyō no Yashahime), une suite d’InuYasha, présentera également du doublage espagnol.

Dans un communiqué de presse, Crunchyroll a rapporté que le premier épisode avec doublage sera disponible ce vendredi 27 novembre à 15h00 PT (17h00, heure centrale du Mexique). Chaque vendredi, un nouveau chapitre sera ajouté à l’espagnol en même temps.

La série a été créée le 3 octobre avec les jumelles Towa et Setsuna, les filles de Sesshomaru. À l’époque féodale, les jumeaux demi-démons sont séparés après un incendie de forêt. Tout en cherchant désespérément sa sœur cadette, Towa entre dans un tunnel temporel mystérieux qui l’envoie au Japon actuel, où elle rencontre Sora, le frère de Kagome Higurashi, qui l’accueille dans sa famille. Dix ans plus tard, le tunnel rouvre, permettant aux sœurs de se réunir enfin. Cependant, Setsuna a complètement oublié Towa. En compagnie de Moroha (fille d’InuYasha et Kagome), les jumeaux voyageront entre les deux âges pour retrouver les souvenirs perdus de Setsuna.

Ce spin-off est une continuation de l’histoire d’InuYasha née dans le manga de Rumiko Takahashi (Ranma 1/2), qui a été publiée dans le magazine Shōnen Sunday de Shōgakukan entre novembre 1996 et juin 2008. L’œuvre originale est publiée au Mexique. par Panini Manga. Son saut à l’anime est venu de la main de l’étude lever du soleil (Cowboy Bebop) avec un total de 167 épisodes et quatre longs métrages. La série a récemment célébré 20 ans depuis sa première à la télévision japonaise.

Yashahime: Princess Half – Demon est à nouveau produit par lever du soleil, sous le commandement de Teruo Sato, qui a été directeur de plusieurs épisodes d’InuYasha. Parmi les autres membres du personnel original d’InuYasha qui sont revenus pour ce projet, on compte la scénariste Katsuyuki Sumisawa, le compositeur Kaoru Wada et le créateur de personnages Yoshihito Hishinuma, qui réadapte les dessins réalisés par Rumiko Takahashi elle-même pour l’animation.

Le casting original d’InuYasha reviendra-t-il?

Contrairement à leurs annonces précédentes sur des projets de doublage récents tels que Dr.STONE, Jujutsu Kaisen, TONIKAWA: Over the Moon for You, I’m Standing on a Million Lives ou Noblesse, la société n’a pas rendu compte de l’ensemble des voix espagnoles. de Yashahime: Princess Half-Demon, qui a généré une grande incertitude parmi les fans.

Quelques minutes après l’annonce, Ana Lobo, qui incarnait Kagome Higurashi dans InuYasha, a confirmé via ses réseaux sociaux que le casting original de la série ne reviendrait pas pour ce projet.

Il est à noter que le doublage de Yashahime: Princess Half-Demon est produit par Médias VIZ; Crunchyroll ne distribue que le contenu. La licence pour la production du doublage d’InuYasha était détenue par Televix. VIZ Media n’avait pas travaillé avec la franchise en Amérique latine.

Vous pouvez suivre la diffusion simultanée de Yashahime: Princess Half-Demon chaque semaine dans sa langue d’origine avec sous-titres en espagnol sur Crunchyroll.

crunchyroll Inuyasha Yashahime



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE