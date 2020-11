Un premier trailer de ‘Niveau de boss‘, une production de 45 millions de dollars co-écrite et réalisée par Joe Carnahan (‘ The A-Team ‘,’ White Hell ‘) qui met en vedette Frank Grillo, Mel Gibson, Annabelle Wallis, Michelle Yeoh, Naomi Watts, Ken Jeong, Selina Lo, Meadow Williams ou Will Sasso, entre autres.

Défini comme un croisement entre “ Piégé dans le temps ” et “ Au bord de demain ”, son intrigue suit un ancien membre de la marine qui, comme Bill Murray et Tom Cruise dans ceux-là, est piégé dans une boucle temporelle, répétant dans ce cas maintes et maintes fois le même jour où il est tué, il ne sait pas trop pourquoi.

Roy découvrira-t-il jamais la vérité ou sera-t-il pour toujours dans cet enfer sans lendemain? La réponse, dans la bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessous, peut-être trop révélatrice.

Après avoir passé tout ce foutu 2020 à attendre son moment à venir, le film sera enfin présenté en première aux États-Unis et en Espagne en 2021: dans le pays nord-américain par la main de Hulu, tandis que dans notre pays par la main de Youplanet. ..

