Zack Snyder a été l’un des éléments clés du développement de l’univers étendu de DC et après son départ, il semble que les choses ne vont pas bien du tout et le meilleur exemple en est «Wonder Woman 1984», qui a eu un accueil mitigé par la critique et le public, qui était entièrement entre les mains du réalisateur Patty Jenkins, mais dans les mois à venir on reverra Gal Gadot dans le rôle de Diana Prince, mais on a récemment appris que Patty Jenkins n’avait pas participé à la «Justice League».

Après une longue attente, il a été révélé qu’en mars, il serait publié «Ligue de justice de Zack Snyder», où nous verrons à nouveau Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, où la version effacée du réalisateur sera sauvée où nous verrons enfin Darkseid et une version plus sombre de Steppenwolf.

Lors d’une récente interview pour Collider, nous avons découvert que Patty Jenkins n’a pas participé à la ‘Justice League’, puisque la participation du réalisateur n’était pas nécessaire pour développer l’histoire de Diana Prince dans aucune des deux versions:

Je n’avais aucune opinion sur la façon dont cela s’inscrivait dans l’une ou l’autre des versions de «Justice League». Je tournais «Wonder Woman» au moment où ils ont commencé à tourner «Justice League», donc c’était une période très, très chargée. Mais non, je n’ai jamais eu d’opinion ni même vraiment su ce qui allait se passer chez JL. Ouais, j’ai toujours essayé d’être respectueux de savoir où ça se termine et de garder le même costume et tout ce genre de choses, mais je ne savais vraiment pas exactement ce qui allait se passer là-bas. “

avec curiosité Zack Snyder a co-écrit le scénario de ‘Wonder Woman’, donc elle a toujours cette touche sombre de Snyder, mais apparemment Patty Jenkins n’était pas obligée d’avoir un rôle avec les versions de «Justice League».