Bien que cela dure à peine 30 secondes, la dernière bande-annonce promotionnelle de HBO Max nous laisse avec des images intéressantes de films tels que ‘Godzilla contre Kong‘,’Combat mortel‘,’L’escouade suicide‘ou’Space Jam: Nouvelles légendes». Dans la vidéo, nous pouvons voir que la plupart des images promotionnelles vues précédemment seront présentes dans leurs films respectifs, par exemple cette bataille entre Godzilla et Kong au sommet d’un porte-avions.

Il est également confirmé que les différends entre Warner Bros.et Legendary Pictures ont été laissés pour compte et enfin, comme nous l’avions avancé il y a quelques jours, les deux ‘Godzilla contre Kong‘comme’Dune‘ira de l’avant avec sa sortie en salles simultanée et HBO Max. De plus, et avec toutes ces images prêtes, il ne serait pas surprenant que dans les prochains jours nous ayons des aperçus de tous ces projets, surtout si l’on tient compte du fait qu’il reste à peine deux mois avant la première aux États-Unis de ‘Godzilla contre Kong».

Enfin, après les premières images publiées vendredi dernier, Warner Bros. a révélé le synopsis officiel de ‘Combat mortel‘, un film dont la première est prévue le 16 avril. Voici l’intrigue officielle du film:

Le combattant MMA Cole Young, habitué à se faire battre pour de l’argent, ignore son héritage ou pourquoi l’empereur d’Outworld Shang Tsung a envoyé son plus grand guerrier, Sub-Zero, un cryomancien d’un autre monde, le hanter. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sur la recommandation de Jax, un commandant des forces spéciales qui porte la même étrange marque de dragon avec laquelle Cole est né. Bientôt, il se retrouve dans le temple de Lord Raiden, un ancien dieu et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque.

Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers chevronnés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire rebelle Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers. Mais Cole sera-t-il suffisamment poussé pour débloquer ses arcanes, l’immense pouvoir de son âme, à temps pour sauver non seulement sa famille, mais aussi pour arrêter Outworld une fois pour toutes?