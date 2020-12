Va Deadline rapporte que Focus Features a acquis les droits mondiaux de«Belfast»futur long métrage de Kenneth Branagh (‘Death on the Nile’) avec la nominée aux Golden Globes Caitriona Balfe, la lauréate d’un Oscar Judi Dench, Jamie Dornan, Ciaran Hinds et le nouveau venu Jude Hill.

Ecrit et réalisé par Branagh, il s’agit d’un film semi-autobiographique qui raconte l’enfance d’un garçon lors du tumulte de la fin des années 1960 dans la capitale de l’Irlande du Nord. Dornan et Balfe joueront un couple ouvrier glamour pris dans le chaos. , avec Dench et Hinds comme grands-parents ironiques et actifs.

“Belfast sera mon film le plus personnel. Il s’agit de rentrer à la maison, un voyage dramatique d’excitation, d’excitation et d’humour”, a déclaré Branagh. “Etre accueilli par des cinéastes et des distributeurs d’une imagination et d’un talent aussi éprouvés que Focus est fantastique. Nous sommes honorés de nous associer à Peter Kujawski et à son équipe incroyable. Avec le soutien de Northern Ireland Screen, nous sommes très enthousiastes à propos de l’avenir de Belfast dans le cinémas du monde entier en 2021 “.

Pour sa part, Peter Kujawski, président de Focus Features, a déclaré: «Nous sommes ravis et reconnaissants de collaborer avec un cinéaste et conteur aussi estimé que Kenneth. Très personnel et passionné, Belfast est une pièce émouvante et pleine de vie, et nous avons hâte de la partager. avec des publics du monde entier. “

Produit par Branagh, Laura Berwick, Becca Kovacik et Tamar Thomas, Focus Features distribuera le film aux États-Unis, tandis qu’Universal Pictures International le distribuera à l’international.