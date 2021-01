En période de pandémie et de quarantaine, beaucoup d’entre nous se sont tournés vers le cinéma et la télévision pour rendre ces jours un peu plus supportables. Qu’il s’agisse de films ou de séries qui sortent chaque semaine ou de revoir un classique étrange, et c’est là que la filmographie de Russell Crowe entre en jeu.

L’Australien a plusieurs films dans sa filmographie tels que Gladiator, Un esprit brillant, Robin Hood ou Noah, mais l’un d’eux est Captain of Sea and War: La côte la plus éloignée du monde, drame maritime épique réalisé par Peter Weir en 2003.

Le film a obtenu de bons commentaires critiques et un total de 10 nominations aux Oscars, dont il n’a fallu absolument aucune car dans cette édition, il n’a fait face ni plus ni moins que Le Seigneur des anneaux Le retour du roi, le troisième film avec le plus d’Oscars avec Titanic et Ben-Hur.

Coupure en: 2021 où le critique Ian McNabb (@empiresend) a utilisé la plateforme Twitter pour faire ce qui se passe le mieux sur ledit réseau social: générer la controverse:

Beaucoup de gens se plaignent du manque de sommeil pendant la pandémie. Puis-je recommander Master And Commander avec Russell Crowe, habituellement captivant et captivant. Je n’ai jamais dépassé la barre des dix minutes. Je vous en prie. Et merci Russell. @russellcrowe pic.twitter.com/SD2runOpMA – Ian McNabb (@empiresend) 9 janvier 2021

De nombreuses personnes se plaignent du manque de sommeil pendant la pandémie. Permettez-moi de recommander Maître et Commandant, mettant en vedette Russell Crowe, qui a généralement besoin d’attention. Je n’ai jamais pu dépasser dix minutes. De rien. Et merci Russell. @Russel Crowe

Parfois, sur Twitter, certains acteurs ou réalisateurs se disputent avec des utilisateurs d’un peu plus de 15 utilisateurs, mais dans le cas d’Ian McNabb, il a plus que 10 000, alors au moins, il est logique que cela ait attiré l’attention de Dixième méridio maximum aka Russell Crowe, qui a arrêté:

C’est le problème avec les enfants de nos jours.

Ne vous concentrez pas. Le film de Peter Weirs est brillant. Une histoire épique exigeante, axée sur les détails, de fidélité à l’Empire et au service, quel que soit le coût.

Cinématographie incroyable de Russell Boyd et une bande-son majestueuse.

Certainement un film pour adultes. https://t.co/22yjNtQRbg – Russell Crowe (@russellcrowe) 17 janvier 2021

«C’est le problème des enfants aujourd’hui. Ils ne se concentrent pas. Le film de Peter Weir est brillant. Une histoire passionnante, détaillée et épique d’allégeance à l’Empire et au Service, quel qu’en soit le coût. Incroyablement photographié par Russell Boyd et une superbe bande son. C’est définitivement un film pour adultes.

La série de Captain of Sea and War: La côte la plus éloignée du monde Il était destiné à inaugurer une série de films, ceci parce qu’il était basé sur le travail de Patrick O’Brien sur les guerres napoléoniennes, une vingtaine de livres avec des aventures, tous abordés du point de vue du capitaine Jack Aubrey et du docteur Stephen Maturin.

Russell Crowe est, avec de nombreux cinéphiles, un grand fan du film de Peter Weir, et a même demandé à ceux qui se renseignent sur les suites du film d’écrire aux gens de Fox Studios (maintenant Disney).

Si vous voulez une suite Master and Commander, je vous suggère d’envoyer un e-mail à Tom Rothman à Fox et de lui faire part de vos pensées. – Russell Crowe (@russellcrowe) 6 décembre 2010

