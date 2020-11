Juste avant de clôturer l’une des années les plus compliquées que le monde ait connues, une éclipse lunaire se profile, qui sera vue du Mexique et qui fait sensation et suscite un intérêt pour les réseaux sociaux, précisément parce que ce sera la dernière. Avant de tomber dans le sensationnalisme, il est important de se rappeler qu’il s’agit simplement d’un événement astronomique qui fait partie de la nature et dont le plus grand impact sera simplement visuel.

Comme le disait Matthew Mcconaughey dans Interstellar, les êtres humains ont l’habitude de se tourner vers le ciel et d’admirer les étoiles. Pour cette raison, nous vous dirons quand et où vous pourrez observer le phénomène de notre satellite naturel.

Lundi prochain, 30 novembre (via), presque exactement à 3h43 du matin (c’est-à-dire dimanche soir si vous êtes un oiseau de nuit), vous verrez comment une partie de la lune s’assombrira sous vos yeux. C’est une éclipse penumbrale de la lune, cela signifie que l’ombre de la Terre générera l’effet qu’une partie du satellite blanc disparaîtra dans la profondeur de la nuit.

Il est important de souligner que ce phénomène nous fera voir la Lune un peu plus loin et plus petite que la normale, mais elle est toujours parfaitement visible. Surtout si vous avez un équipement spécial comme un télescope pour voir à distance. Le fait que la Lune ne reçoive pas assez de lumière du Soleil signifie que sa luminosité ne dissimule pas beaucoup de ses détails et surfaces qui peuvent être appréciés plus facilement que la normale.

Bien que ce ne soit pas une éclipse aussi impressionnante que les soi-disant partielles, ou les totales, cet événement sera marqué dans notre existence car c’est le dernier grand phénomène astronomique que nous verrons avant la fin de 2020. Eh bien, le 21 décembre pour La super conjonction entre Saturne et Jupiter est enfin terminée, ce qui n’est pas arrivé depuis 800 ans, mais c’est quelque chose qui peut difficilement être apprécié de notre rocher d’eau et de terre.

Il existe des théories qui insistent sur les effets émotionnels et mentaux que les étoiles peuvent avoir sur les humains sur la planète Terre, mais rien de tout cela ne peut être prouvé par la science. Dans les temps anciens, les premières civilisations des hommes ont donné des significations apocalyptiques à ce type de phénomène, mais maintenant nous savons que ce sont simplement les conséquences visibles depuis notre planète de la danse des planètes dans l’espace.

Si vous êtes intéressé par les éclipses (qui n’ont rien à voir avec la saga Twilight) nous vous recommandons cet article dans lequel il est exposé comment l’un de ces phénomènes survenus en 2017 pourrait être à l’origine de certaines variations numériques sur Netflix. Être?

astronomie science éclipse lunaire phénomènes naturels



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.