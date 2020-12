Le documentaire White Riot raconte l’histoire de la fin des années 1970 en Grande-Bretagne, lorsque les fascistes et les racistes gagnaient du terrain. Le photographe et activiste Red Saunders s’est donc rendu compte qu’il fallait faire quelque chose à ce sujet. C’est alors que lui, Roger Huddle, Jo Wreford, Pete Bruno et d’autres ont décidé de fonder Rock Against Racism en 1976. Selon Huddle, «RAR n’était qu’une idée jusqu’en août 1976», lorsque Eric Clapton a déclaré son soutien à l’ancien ministre conservateur Enoch Powell. (connu pour son discours anti-immigration “Rivers of Blood”) lors d’un concert à Birmingham. Clapton a dit à la foule que l’Angleterre avait été «surpeuplée» et qu’ils devraient voter pour Powell pour empêcher la Grande-Bretagne de devenir «une colonie noire». Il a également dit à l’auditoire que la Grande-Bretagne devrait “sortir les étrangers …”, puis a crié à plusieurs reprises le slogan du Front national (groupe d’extrême droite): “Gardez la Grande-Bretagne blanche”.

Saunders, Wreford, Bruno et Huddle ont répondu aux déclarations de Clapton en écrivant une lettre au magazine musical NME exprimant leur opposition à ces commentaires. À la fin de la lettre, ils ont demandé aux gens de faire partie de Rock Against Racism, un appel auquel ils ont reçu des centaines de réponses positives, reconnaissant l’hypocrisie de Clapton (devenu célèbre en jouant de la musique noire) et exprimant leur désir renouvelé. pour exalter les racines noires de la musique qu’ils aimaient tant.

Et Eric Clapton n’était pas le seul musicien célèbre à soutenir cette position, mais c’est aussi David Bowie qui a exprimé son soutien au fascisme et son admiration pour Adolf Hitler dans des interviews avec Playboy et NME. Bowie aurait déclaré: «Je pense que la Grande-Bretagne pourrait bénéficier d’un leader fasciste. Après tout, le fascisme est vraiment du nationalisme… Je crois fermement au fascisme, les gens ont toujours réagi plus efficacement sous la direction d’un régime. ” Il a également déclaré: “Adolf Hitler a été l’une des premières rock stars” et “Vous devez faire apparaître un front d’extrême droite … et tout réparer”.

Bowie a causé encore plus de controverse en donnant prétendument un salut nazi alors qu’il voyageait dans une décapotable, bien qu’il l’ait toujours nié, insistant sur le fait qu’un photographe l’a simplement surpris au milieu d’un salut. Bowie se rétractera plus tard et s’excusa pour ses déclarations, blâmant son obsession pour l’occulte et Friedrich Nietzsche, ainsi que sa consommation excessive de drogue à l’époque.

Mais pour en revenir à Rock Against Racism (RAR), le thème central du documentaire White Riot, il s’agissait d’un mouvement chargé d’organiser des manifestations et des concerts contre le Front national; étant l’une de ses plus grandes réalisations, unir les forces du Punk, du Ska, du Reggae et de la New Wave pour présenter un front uni contre le racisme.

Avec un soutien croissant au mouvement, c’est en 1978 que la RAR et la Ligue anti-nazie (ANL) décident d’organiser deux «carnavals nationaux» en réponse au nombre croissant d’attaques racistes au Royaume-Uni. C’était alors le 30 avril 1978, lorsque plus de 100 000 personnes ont défilé à dix kilomètres de Trafalgar Square à l’East End de Londres pour un concert en plein air à Victoria Park. Le concert comprenait des performances de The Clash, Steel Pulse, Tom Robinson Band, X-Ray Spex, Jimmy Pursey (de Sham 69) et Patrik Fitzgerald.

