Ils disent que le véritable amour conquiert tout et surpasse tout défi, et la romance entre Tessa et Hardin ne fait pas exception, car, malgré les mesures de quarantaine et de sécurité, les enregistrements des films “ Après ” se terminent.

La série de films suit Tessa Young et Hardin Scott, interprétées par Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin, à travers une relation pleine de passion et de jalousie.

Dans le premier épisode, vous pouviez voir comment les deux se rencontrent à l’université et tombent rapidement amoureux l’un de l’autre, mais à la fin du film, leur relation était mise en doute.

C’est un fait que les enregistrements des films ‘After’ se terminent, cela a été annoncé par les protagonistes via une publication sur le compte Instagram officiel de la production.

La nouvelle distribution a été dévoilée dans les deux prochains films début octobre, quelques mois seulement après la sortie du deuxième film de la série, «After We Collided».

Après avoir noté qu’ils cherchaient à protéger les acteurs et l’équipe pour continuer à livrer des films de qualitéIls ont ajouté que “nous avons choisi d’enregistrer en Europe de l’Est, car c’est moins cher que là où les deux premières parties ont été enregistrées”.

Les films sont basés sur une série de cinq romans de l’auteur Anna Todd, “ After ” et “ After We Collided ” partagent les mêmes noms que leurs livres, et il semble que les deux suivants suivront le même chemin avec les titres “ After We Fell »et« After Ever Happy ».

La série de romans comprend également un cinquième livre, une préquelle intitulée “ Avant ”, mais on ne sait pas si cela sera également diffusé sur grand écran.

Pour l’instant, il faudra attendre que les dates de sortie possibles de chacune des suites soient annoncées.